Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
1
:
Швейцария
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
1
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Греция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
4
:
Дания
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2

Холанд стал лучшим бомбардиром отборочного турнира ЧМ-2026

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

25-летний норвежец отличился в каждом из восьми отборочных матчей, забив в общей сложности 16 мячей. Половину из этих мячей он забил в домашних матчах против сборных Андорры (11:1) и Израиля (5:0), оформив пента-трик и хет-трик соответственно.

Холанд стал не только лучшим бомбардиром европейского отборочного турнира, но и лидером по забитым мячам среди всех континентальных зон.

Лучшие бомбардиры отбора ЧМ-2026 по континентам

  • Европа: Эрлинг Холанд (Норвегия) — 16 мячей
  • Азия: Алмоез Али (Катар) — 12 мячей
  • Африка: Мохамед Амура (Алжир) — 10 мячей
  • Океания: Крис Вуд (Новая Зеландия) — 9 мячей
  • Южная Америка: Лионель Месси (Аргентина) — 8 мячей
  • Северная Америка: Оскар Сантис (Гондурас) и Дюкенс Назон (Гаити) — по 6 мячей

Холанд опередил ближайших преследователей в европейском отборе в лице Харри Кейна (Англия) и Мемфиса Депая (Нидерланды) на восемь мячей. Норвежец также стал лидером по результативным действиям, добавив к 16 мячам еще две голевые передачи.

В европейском отборе Холанд повторил рекорд нападающего сборной Польши Роберта Левандовски, который забил 16 голов в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года в России. При этом стоит отметить, что тогда квалификация состояла из десяти матчей — на два больше, чем сейчас.

Всего на счету Холанда 55 забитых мячей в 48 матчах за сборную Норвегии. Он является единственным действующим футболистом, который достиг отметки в 50 голов за национальную команду, забивая более одного мяча в среднем за игру.

Сборная Норвегии выиграла отборочную группу I с Италией, Израилем, Эстонией и Молдовой с максимальным количеством очков — 24. Норвежцы выиграли все восемь матчей с общим счетом 37:5 и впервые с 1998 года вышли на чемпионат мира.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Италия
1:4
Первый тайм: 1:0
Норвегия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа I
16.11.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Дженнаро Гаттузо
Столе Сольбаккен
Голы
Италия
Франческо Эспозито
(Федерико Димарко)
11′
Норвегия
Антонио Нуса
(Александр Серлот)
63′
Эрлинг Холанн
(Оскар Бобб)
78′
Эрлинг Холанн
(Мортен Торсби)
80′
Йорген Странд Ларсен
(Мортен Торсби)
90+3′
Составы команд
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
22
Джованни Ди Лоренцо
3
Федерико Димарко
7
Маттео Политано
23
Джанлука Манчини
9
Матео Ретеги
8
Давиде Фраттези
68′
16
Брайан Кристанте
21
Алессандро Бастони
67′
86′
4
Алессандро Буонджорно
5
Мануэль Локателли
79′
20
Маттиа Дзакканьи
18
Николо Барелла
45+2′
86′
6
Самуэле Риччи
15
Франческо Эспозито
69′
79′
11
Джанлука Скамакка
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
14
Юлиан Рюэрсон
20
Антонио Нуса
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
8
Сандер Берге
5
Давид Меллер Вольфе
89′
4
Лео Эстигор
18
Кристиан Торстведт
75′
22
Оскар Бобб
6
Патрик Берг
64′
2
Мортен Торсби
7
Александр Серлот
75′
23
Тело Осгор
9
Эрлинг Холанн
89′
11
Йорген Странд Ларсен
90+3′
Статистика
Италия
Норвегия
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
15
13
Удары в створ
4
5
Угловые
6
2
Фолы
15
8
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти