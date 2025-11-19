Холанд стал лучшим бомбардиром отборочного турнира ЧМ-2026

25-летний норвежец отличился в каждом из восьми отборочных матчей, забив в общей сложности 16 мячей. Половину из этих мячей он забил в домашних матчах против сборных Андорры (11:1) и Израиля (5:0), оформив пента-трик и хет-трик соответственно.
Холанд стал не только лучшим бомбардиром европейского отборочного турнира, но и лидером по забитым мячам среди всех континентальных зон.
Лучшие бомбардиры отбора ЧМ-2026 по континентам
- Европа: Эрлинг Холанд (Норвегия) — 16 мячей
- Азия: Алмоез Али (Катар) — 12 мячей
- Африка: Мохамед Амура (Алжир) — 10 мячей
- Океания: Крис Вуд (Новая Зеландия) — 9 мячей
- Южная Америка: Лионель Месси (Аргентина) — 8 мячей
- Северная Америка: Оскар Сантис (Гондурас) и Дюкенс Назон (Гаити) — по 6 мячей
Холанд опередил ближайших преследователей в европейском отборе в лице Харри Кейна (Англия) и Мемфиса Депая (Нидерланды) на восемь мячей. Норвежец также стал лидером по результативным действиям, добавив к 16 мячам еще две голевые передачи.
В европейском отборе Холанд повторил рекорд нападающего сборной Польши Роберта Левандовски, который забил 16 голов в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года в России. При этом стоит отметить, что тогда квалификация состояла из десяти матчей — на два больше, чем сейчас.
Всего на счету Холанда 55 забитых мячей в 48 матчах за сборную Норвегии. Он является единственным действующим футболистом, который достиг отметки в 50 голов за национальную команду, забивая более одного мяча в среднем за игру.
Сборная Норвегии выиграла отборочную группу I с Италией, Израилем, Эстонией и Молдовой с максимальным количеством очков — 24. Норвежцы выиграли все восемь матчей с общим счетом 37:5 и впервые с 1998 года вышли на чемпионат мира.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.
Дженнаро Гаттузо
Столе Сольбаккен
Франческо Эспозито
(Федерико Димарко)
11′
Антонио Нуса
(Александр Серлот)
63′
Эрлинг Холанн
(Оскар Бобб)
78′
Эрлинг Холанн
(Мортен Торсби)
80′
Йорген Странд Ларсен
(Мортен Торсби)
90+3′
1
Джанлуиджи Доннарумма
22
Джованни Ди Лоренцо
3
Федерико Димарко
7
Маттео Политано
23
Джанлука Манчини
9
Матео Ретеги
8
Давиде Фраттези
68′
16
Брайан Кристанте
21
Алессандро Бастони
67′
86′
4
Алессандро Буонджорно
5
Мануэль Локателли
79′
20
Маттиа Дзакканьи
18
Николо Барелла
45+2′
86′
6
Самуэле Риччи
15
Франческо Эспозито
69′
79′
11
Джанлука Скамакка
1
Эрьян Нюланн
14
Юлиан Рюэрсон
20
Антонио Нуса
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
8
Сандер Берге
5
Давид Меллер Вольфе
89′
4
Лео Эстигор
18
Кристиан Торстведт
75′
22
Оскар Бобб
6
Патрик Берг
64′
2
Мортен Торсби
7
Александр Серлот
75′
23
Тело Осгор
9
Эрлинг Холанн
89′
11
Йорген Странд Ларсен
90+3′
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти