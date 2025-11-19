Коста-Рика не попала на ЧМ-2026. Угальде получил прямую красную карточку

Матч прошел в столице Коста-Рики Сан-Хосе. Для попадания на чемпионат мира костариканцам необходимо было побеждать сборную Гондураса.
Нападающий Коста-Рики и московского «Спартака» Манфред Угальде вышел на поле в стартовом составе и покинул матч, получив прямую красную карточку на 90+4-й минуте игры.
Коста-Рика завершила отборочный турнир на третьем месте в группе 3. Гондурас с 9 очками занял второе место, но не смог попасть в стыковые матчи, так как является худшей второй командой среди остальных. Сборная Гаити заняла первое место с 11 очками и вышла на ЧМ-2026.
На данный момент участие в чемпионате мира гарантировали 42 сборные: США, Канада, Мексика, Япония, Новая Зеландия, Иран, Аргентина, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Катар, Саудовская Аравия, Англия, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Франция, Хорватия, Норвегия, Португалия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Испания, Шотландия, Австрия, Бельгия, Кюрасао, Панама и Гаити.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных.