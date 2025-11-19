Коста-Рика не попала на ЧМ-2026. Угальде получил прямую красную карточку

Коста-Рика завершила отборочный турнир на третьем месте в группе 3. Гондурас с 9 очками занял второе место, но не смог попасть в стыковые матчи, так как является худшей второй командой среди остальных. Сборная Гаити заняла первое место с 11 очками и вышла на ЧМ-2026.