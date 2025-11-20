Маурисио Почеттино: я тренер сборной США, а не уборщица

Один из журналистов спросил аргентинского специалиста об отсутствии постоянного состава в сборной США. За 14 месяцев во главе «звезднополосатых» Почеттино задействовал более 70 футболистов.
«Может, нам нужно остановить пресс-конференцию, и мне следует пойти в раздевалку, вернуться и начать пресс-конференцию заново? Сегодня мы победили 5:1. Я тренер сборной США, а не уборщица. Скажите, о каких постоянных игроках идет речь, потому что я не понимаю, что это значит.
Нам нужно об этом поговорить, чтобы поздравить игроков. Я не знаю, слушают ли они пресс-конференцию, но если кто-то чувствует, что он не постоянный игрок, но при этом играет и выступает хорошо, то на его месте я был бы разочарован. Честно говоря, я устал и, возможно, не понимаю английского. Но я сильно разочарован первыми вопросами, потому что не понимаю — вы что хотите услышать в ответ?» — сказал Почеттино.
Маурисио Почеттино возглавил сборную США в сентябре 2024 года. Под его руководством команда провела 22 матча, в которых одержала 14 побед при одной ничье и семи поражениях. Почеттино будет главным тренером «звезднополосатых» на домашнем мундиале.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд.