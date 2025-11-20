Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
21.11
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
21.11
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.62
П2
3.62
Футбол. Германия
21.11
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.65
П2
2.65
Футбол. Франция
21.11
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.81
X
3.88
П2
1.96
Футбол. Испания
21.11
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.52
П2
3.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2

Маурисио Почеттино: я тренер сборной США, а не уборщица

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино остался недоволен вопросами журналиста после победы сборной США над Уругваем (5:1) в товарищеском матче. Об этом сообщает Daily Mail.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Один из журналистов спросил аргентинского специалиста об отсутствии постоянного состава в сборной США. За 14 месяцев во главе «звезднополосатых» Почеттино задействовал более 70 футболистов.

«Может, нам нужно остановить пресс-конференцию, и мне следует пойти в раздевалку, вернуться и начать пресс-конференцию заново? Сегодня мы победили 5:1. Я тренер сборной США, а не уборщица. Скажите, о каких постоянных игроках идет речь, потому что я не понимаю, что это значит.

Нам нужно об этом поговорить, чтобы поздравить игроков. Я не знаю, слушают ли они пресс-конференцию, но если кто-то чувствует, что он не постоянный игрок, но при этом играет и выступает хорошо, то на его месте я был бы разочарован. Честно говоря, я устал и, возможно, не понимаю английского. Но я сильно разочарован первыми вопросами, потому что не понимаю — вы что хотите услышать в ответ?» — сказал Почеттино.

Маурисио Почеттино возглавил сборную США в сентябре 2024 года. Под его руководством команда провела 22 матча, в которых одержала 14 побед при одной ничье и семи поражениях. Почеттино будет главным тренером «звезднополосатых» на домашнем мундиале.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд.