Бывший вратарь сборной России завершил карьеру в 34 года

Последним клубом в карьере Станислава Крицюка была «Тюмень», которую он покинул в декабре 2024 года.
— Я завершил карьеру еще зимой.
— Что дальше?
— Посмотрим.
— Сейчас планируете отдыхать после карьеры?
— Отдыхать не хотелось бы. Хотелось бы поработать. В каком статусе — посмотрим. Но точно хочу остаться в спорте.
— У вас уже есть предложения?
— Можно сказать, что да, — сказал Крицюк в интервью «РБ Спорт».
Крицюк в своей карьере выступал за португальские «Жил Висенте», «Риу Аве» и «Брагу», с которой выиграл кубки Португалии и португальской лиги. Также вратарь защищал цвета «Краснодара» и петербургского «Зенита». Вместе с сине‑бело‑голубыми голкипер стал чемпионом России.
В составе сборной России Станислав провел два матча — против команд Катара и Литвы в 2016 году.