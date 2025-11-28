Ричмонд
Бывший вратарь сборной России завершил карьеру в 34 года

Бывший голкипер футбольных клубов «Зенит» и «Краснодар» Станислав Крицюк завершил карьеру.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Последним клубом в карьере Станислава Крицюка была «Тюмень», которую он покинул в декабре 2024 года.

— Я завершил карьеру еще зимой.

— Что дальше?

— Посмотрим.

— Сейчас планируете отдыхать после карьеры?

— Отдыхать не хотелось бы. Хотелось бы поработать. В каком статусе — посмотрим. Но точно хочу остаться в спорте.

— У вас уже есть предложения?

— Можно сказать, что да, — сказал Крицюк в интервью «РБ Спорт».

Крицюк в своей карьере выступал за португальские «Жил Висенте», «Риу Аве» и «Брагу», с которой выиграл кубки Португалии и португальской лиги. Также вратарь защищал цвета «Краснодара» и петербургского «Зенита». Вместе с сине‑бело‑голубыми голкипер стал чемпионом России.

В составе сборной России Станислав провел два матча — против команд Катара и Литвы в 2016 году.