Бывший вратарь сборной России завершил карьеру в 34 года

Крицюк в своей карьере выступал за португальские «Жил Висенте», «Риу Аве» и «Брагу», с которой выиграл кубки Португалии и португальской лиги. Также вратарь защищал цвета «Краснодара» и петербургского «Зенита». Вместе с сине‑бело‑голубыми голкипер стал чемпионом России.