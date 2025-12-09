Ричмонд
Футболист сборной Англии сломал нос фанату в баре

Нападающий «Аль-Ахли» и сборной Англии Айван Тоуни арестован по подозрению в нанесении удара головой человеку в баре в Лондоне. Об этом сообщила газета The Sun.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По данным источника, пострадавший обратился за медицинской помощью из-за перелома носа. На кадрах, которые публикует издание, запечатлено, как полицейские выводят спортсмена из бара в наручниках.

Инцидент произошел в ночь на 7 декабря в баре в районе Сохо. По данным издания, конфликт начался, когда фанат попытался обнять форварда для фотографии. Очевидец рассказал изданию: «Один из парней сказал: “О, это Айван Тоуни”, и попытался обхватить его за шею, чтобы сделать селфи. Тоуни сказал: “Отстань от меня”. После этой перепалки Тоуни, по версии свидетелей, ударил мужчину головой, разбив ему переносицу.

Тоуни 29 лет. Он перешел в «Аль-Ахли» в августе 2024 года. До этого форвард выступал за ряд английских клубов, последним из них стал «Брентфорд». За сборную Англии нападающий провел 7 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.