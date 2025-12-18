Стало известна дата «Финалиссимы» между Испанией и Аргентиной

«Финалиссима» пройдет на стадионе «Лусаил», который принимал финал чемпионата мира 2022 года между Аргентиной и Францией (3:3, пен. 4:2). Начало матча — в 21:00 по московскому времени.
Проведение второго розыгрыша «Финалиссимы» изначально было запланировано на июнь 2025 года, однако из-за проведения клубного чемпионата мира в США в календаре не осталось свободных окон и было принято решение сдвинуть проведение матча на весну 2026 года.
В 2021 году УЕФА реорганизовала Кубок Артемио Франки, который дважды проводился ФИФА в 1985 и 1993 годах как соревнование между чемпионами Европы и Южной Америки. Новый турнир получил название «Финалиссима», а его первым победителем стала сборная Аргентины, разгромившая в июне 2022 года команду Италии (3:0).
Последний раз Испания и Аргентина встречались в марте 2018 года. Тогда испанцы добились крупной победы, завершив матч со счетом 6:1. В официальном матче команды встречались лишь однажды — на групповом этапе ЧМ-1966. В той встрече победу одержали аргентинцы со счетом 2:1.