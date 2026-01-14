Дзюба — о споре с Кержаковым: Всплывет еще какой-то гол в 88-м году

«Думаю, всплывет еще какой-то гол в 88-м году или в 86-м. Сейчас еще кто-нибудь обнаружится. Честно говоря, я не знаю. Не занимался бы такими делами. Кержа я очень уважаю! Если Сане хочется быть лучшим бомбардиром сборной — я не против», — приводит слова Дзюбы «Чемпионат».