Дзюба — о споре с Кержаковым: Всплывет еще какой-то гол в 88-м году

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба иронично высказался о заочном споре с экс-игроком «Зенита» Александром Кержаковым за звание лучшего бомбардира сборной России.

Напомним, в марте прошлого года Дзюба забил гол в товарищеском матче с Гренадой (5:0) и установил рекорд по числу забитых мячей за национальную команду, обойдя Александра Кержакова. На счету Дзюбы 31 гол в 56 матчах, Кержаков забил 30 мячей за 90 встреч, проведенных в составе сборной России.

«Думаю, всплывет еще какой-то гол в 88-м году или в 86-м. Сейчас еще кто-нибудь обнаружится. Честно говоря, я не знаю. Не занимался бы такими делами. Кержа я очень уважаю! Если Сане хочется быть лучшим бомбардиром сборной — я не против», — приводит слова Дзюбы «Чемпионат».

20 декабря стало известно, что ФИФА подтвердила: Александр Кержаков вместо Андрея Аршавина забил второй мяч России в матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если гол будет засчитан, то Кержаков сравняется с Дзюбой по числу голов за сборную России.