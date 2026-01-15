Ричмонд
Самюэль Это’о дисквалифицирован за неспортивное поведение

Президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это’о дисквалифицирован на четыре матча за поведение во время игры против команды Марокко на Кубке африканских наций.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная Камеруна проиграла команде Марокко в четвертьфинале турнира со счетом 0:2.

Дисциплинарный совет Конфедерации африканского футбола (CAF) признал 44‑летнего Самюэль Это’о виновным в «неправомерном поведении» и «нарушении спортивных принципов» и запретил ему посещать стадион на протяжении четырех матчей под эгидой CAF, а также оштрафовал на 20 тысяч долларов.

Представители CAF отметили, что расследовали «неприемлемое поведение» камерунского чиновника во время четвертьфинальных матчей между Марокко и Камеруном, а также Нигерией и Алжиром.

Руководящий орган прямо не указал, о каком инциденте в обоих матчах идет речь, но было замечено, как Это’О жестикулировал в направлении президента Королевской федерации футбола Марокко (FRMF) Морока Фузи Лекьяа во время игры, в то время как президент CAF Патрик Мотсепе находился поблизости.

Это’о с декабря 2021 года занимает должность президента Федерации футбола Камеруна.

Камерунский нападающий выступал за «Анжи» с 2011-го по 2013 год. На его счету 73 матча, в которых он забил 36 мячей и сделал 16 голевых передач. Летом 2013 года Это’о покинул махачкалинский клуб на правах свободного агента.

Также Самюэль Это’о выступал за «Барселону», «Реал Мадрид», «Интер», «Челси», «Эвертон» и «Мальорку».