Самюэль Это’о дисквалифицирован за неспортивное поведение

Сборная Камеруна проиграла команде Марокко в четвертьфинале турнира со счетом 0:2.
Дисциплинарный совет Конфедерации африканского футбола (CAF) признал 44‑летнего Самюэль Это’о виновным в «неправомерном поведении» и «нарушении спортивных принципов» и запретил ему посещать стадион на протяжении четырех матчей под эгидой CAF, а также оштрафовал на 20 тысяч долларов.
Представители CAF отметили, что расследовали «неприемлемое поведение» камерунского чиновника во время четвертьфинальных матчей между Марокко и Камеруном, а также Нигерией и Алжиром.
Руководящий орган прямо не указал, о каком инциденте в обоих матчах идет речь, но было замечено, как Это’О жестикулировал в направлении президента Королевской федерации футбола Марокко (FRMF) Морока Фузи Лекьяа во время игры, в то время как президент CAF Патрик Мотсепе находился поблизости.
Это’о с декабря 2021 года занимает должность президента Федерации футбола Камеруна.
Камерунский нападающий выступал за «Анжи» с 2011-го по 2013 год. На его счету 73 матча, в которых он забил 36 мячей и сделал 16 голевых передач. Летом 2013 года Это’о покинул махачкалинский клуб на правах свободного агента.
Также Самюэль Это’о выступал за «Барселону», «Реал Мадрид», «Интер», «Челси», «Эвертон» и «Мальорку».