Руд ван Нистелрой вошел в тренерский штаб сборной Нидерландов

Последним местом работы Ван Нистелроя был «Лестер», который он возглавил в ноябре 2024 года после увольнения Стива Купера. Под его руководством «лисы» проиграли 19 из 27 матчей и одержали всего пять побед. В итоге «Лестер» финишировал на 18-м месте, отстав от спасительной зоны на 13 очков, и вылетел из АПЛ спустя сезон после возвращения.