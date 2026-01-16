Ричмонд
Руд ван Нистелрой вошел в тренерский штаб сборной Нидерландов

Экс-наставник «Лестера» Руд ван Нистелрой присоединился к тренерскому штабу Рональда Кумана в национальной команде Нидерландов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Как сообщает KNVB, 49-летний специалист приступит к свои обязанностям 1 февраля.

Последним местом работы Ван Нистелроя был «Лестер», который он возглавил в ноябре 2024 года после увольнения Стива Купера. Под его руководством «лисы» проиграли 19 из 27 матчей и одержали всего пять побед. В итоге «Лестер» финишировал на 18-м месте, отстав от спасительной зоны на 13 очков, и вылетел из АПЛ спустя сезон после возвращения.

Для ван Нистелроя это был второй опыт самостоятельной тренерской работы. В сезоне-2022/23 он возглавлял ПСВ, с которым выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов. Летом 2024 года ван Нистелрой вошел в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» в качестве ассистента главного тренера команды Эрика тен Хага.

В качестве игрока Руд ван Нистелрой выступал за ПСВ, «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и ряд других европейских клубов. В составе сборной Нидерландов футболист провел 70 матчей, в которых забил 35 голов и сделал одну результативную передачу.