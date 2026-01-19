В Сенегале объявили выходной после победы в финале Кубка Африки

Матч не прошел без скандала. В компенсированное ко второму тайму время после видеопросмотра был отменен гол сенегальских игроков. После этого судья назначил пенальти в ворота сборной Сенегала. Главный тренер национальной команды, экс-игрок московского «Динамо» Пап Тьяв, в знак протеста увел футболистов в подтрибунное помещение. Через 15 минут сенегальцы вернулись на поле, вратарь Эдуар Менди поймал мяч после удара нападающего национальной команды Марокко Браима Диаса с 11-метровой отметки.