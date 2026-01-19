Ричмонд
В Сенегале объявили выходной после победы в финале Кубка Африки

Сборная Сенегала во второй раз в истории завоевала Кубок Африки, обыграв в финале Марокко со счетом 1:0.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает журналист Reuters Станис Тшиамала в соцсетях, президент Сенегала Бассиру Диомай Фай объявил 19 января оплачиваемым выходным днем после победы национальной команды в Кубке африканских наций.

Напомним, сборная Сенегала во второй раз в истории одержала победу на Кубке африканских наций. Впервые сенегальцы победили в 2021 году. В финале Сенегал обыграл Марокко со счетом 1:0. Единственный мяч записал на свой счет полузащитник Пап Гейе.

Матч не прошел без скандала. В компенсированное ко второму тайму время после видеопросмотра был отменен гол сенегальских игроков. После этого судья назначил пенальти в ворота сборной Сенегала. Главный тренер национальной команды, экс-игрок московского «Динамо» Пап Тьяв, в знак протеста увел футболистов в подтрибунное помещение. Через 15 минут сенегальцы вернулись на поле, вратарь Эдуар Менди поймал мяч после удара нападающего национальной команды Марокко Браима Диаса с 11-метровой отметки.

Болельщики сборной Сенегала из-за ситуации с отмененным голом и пенальти устроили беспорядки.

Сборная Марокко выигрывала турнир в 1976 году. Следующий розыгрыш Кубка африканских наций пройдет в 2027 году в Кении, Танзании и Уганде.