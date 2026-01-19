Ричмонд
Инфантино осудил демарш сборной Сенегала в финале Кубка Африки

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался об инциденте в финальном матче Кубка африканских наций между сборными Сенегала и Марокко (1:0, д.в.). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Источник: Reuters

На второй добавленной к основному времени матча минуте главный арбитр встречи Жан-Жак Ндала из ДР Конго отменил гол защитника сборной Сенегала Абдулайе Сека, а спустя шесть минут назначил пенальти в ворота сенегальцев. После этого большая часть игроков команды по требованию главного тренера покинула поле.

Через 13 минут после уговоров капитана команды Садио Мане игроки сборной Сенегала вернулись на поле. Вратарь сенегальцев Эдуар Менди отразил пенальти, а в начале дополнительного времени нападающий Пап Гейе забил гол, который принес Сенегалу чемпионский титул.

«Мы решительно осуждаем поведение некоторых “фанатов”, а также некоторых сенегальских игроков и тренерского штаба. Недопустимо покидать поле таким образом, и точно так же насилие недопустимо в нашем спорте. Это просто неправильно. Мы всегда должны уважать решения, принимаемые судьями на поле и за его пределами. Команды должны соревноваться на поле и в рамках правил игры, потому что все остальное ставит под угрозу саму суть футбола.

Также на командах и игроках лежит ответственность за поведение и подачу хорошего примера болельщикам на стадионах и миллионам зрителей по всему миру. Неприятные сцены, свидетелями которых мы стали, должны быть осуждены и никогда не повторяться. Я еще раз подчеркиваю, что им нет места в футболе, и надеюсь, что соответствующие дисциплинарные органы КАФ примут надлежащие меры», — сказал Инфантино.

Сборная Сенегала во второй раз в истории стала обладателем Кубка Африки. В 2021 году сенегальцы впервые стали чемпионами континента, обыграв в финале сборную Египта (0:0, пен. 4:2).