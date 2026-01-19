Инфантино осудил демарш сборной Сенегала в финале Кубка Африки

«Мы решительно осуждаем поведение некоторых “фанатов”, а также некоторых сенегальских игроков и тренерского штаба. Недопустимо покидать поле таким образом, и точно так же насилие недопустимо в нашем спорте. Это просто неправильно. Мы всегда должны уважать решения, принимаемые судьями на поле и за его пределами. Команды должны соревноваться на поле и в рамках правил игры, потому что все остальное ставит под угрозу саму суть футбола.



Также на командах и игроках лежит ответственность за поведение и подачу хорошего примера болельщикам на стадионах и миллионам зрителей по всему миру. Неприятные сцены, свидетелями которых мы стали, должны быть осуждены и никогда не повторяться. Я еще раз подчеркиваю, что им нет места в футболе, и надеюсь, что соответствующие дисциплинарные органы КАФ примут надлежащие меры», — сказал Инфантино.