Вратарь Сенегала исключил, что Диас умышленно не забил пенальти

Вратарь сборной Сенегала Эдуар Менди прокомментировал незабитый пенальти нападающего сборной Марокко Браима Диаса в финале Кубка Африки (0:0, 1:0 д.в.).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Форвард «Реала» не реализовал 11-метровый удар на 90+24-й минуте при счете 0:0. После спорного назначенного пенальти в ворота сборной Сенегала главный тренер Пап Тьяв увел команду с поля. Позже Садьо Мане уговорил сенегальцев вернуться, а Браим Диас с пенальти пробил паненкой прямо в руки голкиперу Эдуару Менди. Голкипер уверен, что соперник сделал это неумышленно.

«Браим намеренно не забил пенальти? Нет, конечно, нет. Давайте будем серьезны. Вы действительно думаете, что за минуту до конца матча, когда их страна ждала титула 50 лет, мы с ним смогли бы договориться? Он хотел забить, и я заслуживаю похвалы за то, что остановил его, вот и все», — приводит слова голкипера Football Talk.

В дополнительное время гол полузащитника «Вильярреала» Папа Гейе принес сборной Сенегала победу в матче. Сборная Сенегала стала победителем турнира второй раз в истории. До этого команда одержала единственную победу в Кубке африканских наций-2021.

Сборная Марокко была главным фаворитом на домашнем турнире. В последний раз марокканцы побеждали в Кубке Африки 50 лет назад — в 1976 году.