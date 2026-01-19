Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Кремонезе
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.09
П2
3.24
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Комо
Все коэффициенты
П1
3.04
X
2.91
П2
2.76
Футбол. Англия
23:00
Брайтон
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.10
П2
3.80
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.23
П2
3.22
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Барселона
1
П1
X
П2

Садио Мане завершит выступление за сборную Сенегала

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Сенегала Садио Мане подтвердил, что в скором времени завершит карьеру в сборной.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

18 января сборная Сенегала выиграла Кубок Африки, победив в финале команду Марокко в дополнительное время (1:0). 33‑летний Мане был признан лучшим футболистом турнира. После финала капитан сборной Сенегала заявил, что больше не сыграет за национальную команду на континентальном первенстве.

— Мой последний Кубок африканских наций? Да, кажется, я уже говорил об этом, просто повторюсь. Кубок африканских наций для меня — уже другая история. Если все пойдет хорошо, даст Бог, я на этом остановлюсь. Думаю, следующее поколение готово, они справятся, а я буду их 12‑м игроком, — приводит слова Мане RMC Sport.

Летом сборная Сенегала сыграет на чемпионате мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Подопечные Папа Тьява по результатам жеребьевки попали в группу I. Соперниками сенегальцев будут сборные Франции, Норвегии и победитель межконтинентального плей-офф, в котором в марте сойдутся сборные Ирака, Боливии и Суринама.

Садио Мане провел за сборную Сенегала 124 матча и забил 52 гола. На клубном уровне форвард известен по выступлениям за «Ливерпуль». В 269 матчах за красных он забил 120 мячей. Также Мане играл за «Баварию», «Саутгемптон», «Ред Булл Зальцбург» и «Мец».