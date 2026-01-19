Садио Мане завершит выступление за сборную Сенегала

18 января сборная Сенегала выиграла Кубок Африки, победив в финале команду Марокко в дополнительное время (1:0). 33‑летний Мане был признан лучшим футболистом турнира. После финала капитан сборной Сенегала заявил, что больше не сыграет за национальную команду на континентальном первенстве.
— Мой последний Кубок африканских наций? Да, кажется, я уже говорил об этом, просто повторюсь. Кубок африканских наций для меня — уже другая история. Если все пойдет хорошо, даст Бог, я на этом остановлюсь. Думаю, следующее поколение готово, они справятся, а я буду их 12‑м игроком, — приводит слова Мане RMC Sport.
Летом сборная Сенегала сыграет на чемпионате мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Подопечные Папа Тьява по результатам жеребьевки попали в группу I. Соперниками сенегальцев будут сборные Франции, Норвегии и победитель межконтинентального плей-офф, в котором в марте сойдутся сборные Ирака, Боливии и Суринама.
Садио Мане провел за сборную Сенегала 124 матча и забил 52 гола. На клубном уровне форвард известен по выступлениям за «Ливерпуль». В 269 матчах за красных он забил 120 мячей. Также Мане играл за «Баварию», «Саутгемптон», «Ред Булл Зальцбург» и «Мец».