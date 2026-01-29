Объявлено наказание сборной Сенегала после финала Кубка Африки

Футболисты сборной Сенегала 18 января обыграли в финале хозяев турнира марокканцев со счетом 1:0 и во второй раз стали обладателями Кубка африканских наций. В компенсированное ко второму тайму время главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв увел команду в подтрибунное помещение в знак протеста из-за назначенного арбитром пенальти в пользу команды Марокко, после чего футболистов на поле из раздевалки вернул Садьо Мане.
Пап Тьяв дисквалифицирован на пять матчей и оштрафован на 100 тысяч долларов за неспортивное поведение, нарушение принципов честной игры и нанесение ущерба имиджу футбола. Поскольку санкции действуют только в турнирах под эгидой CAF, дисквалификация не распространяется на матчи чемпионата мира-2026, где Сенегал сыграет в группе с Францией и Норвегией.
Сенегальские футболисты Илиман Ндиайе и Исмаила Сарр дисквалифицированы на два матча за неспортивное поведение по отношению к арбитру. Федерация футбола Сенегала суммарно оштрафована на 615 тысяч долларов (за поведение болельщиков, за неспортивное поведение игроков и тренерского штаба, а также за пять желтых карточек, полученных в финале).
Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими, который выбросил за пределы поля полотенце сенегальского вратаря Эдуара Менди, за неспортивное поведение дисквалифицирован на два матча, один из которых — условно. Марокканский полузащитник Исмаэль Сайбари, который пытался помешать запасному голкиперу сборной Сенегала Йеванну Диуфу передать полотенце Менди, отстранен на три матча и оштрафован на 100 тысяч долларов.
Федерация футбола Марокко оштрафована на 315 тысяч долларов за неподобающее поведение мальчиков, подающих мячи, за неподобающее поведение игроков и тренерского штаба, которые вторгались в зону просмотра VAR и мешали работе арбитра, а также за использование болельщиками лазерных указок во время матча.
Кроме того, CAF отклонила жалобу марокканской стороны, поданную в связи с уходом сенегальцев с поля.