Объявлено наказание сборной Сенегала после финала Кубка Африки

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.08
П2
6.60
Футбол. Лига Европы
23:00
Базель
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.81
П2
3.49
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.64
П2
5.22
Футбол. Лига Европы
23:00
Селтик
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.28
П2
8.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Црвена Звезда
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.65
П2
3.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Порту
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.54
П2
11.50
Футбол. Лига Европы
23:00
ФКСБ
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
5.70
X
4.49
П2
1.58
Футбол. Лига Европы
23:00
Гоу Эхед Иглз
:
Брага
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.97
П2
1.81
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.62
П2
9.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Лилль
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.57
П2
3.85
Футбол. Лига Европы
23:00
Лудогорец
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.75
П2
4.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Лион
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.59
П2
3.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Маккаби
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
6.60
X
4.69
П2
1.49
Футбол. Лига Европы
23:00
Мидтьюлланн
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.89
П2
4.20
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.35
П2
6.70
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.19
X
3.79
П2
1.73
Футбол. Лига Европы
23:00
Штурм
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.65
П2
2.46
Футбол. Лига Европы
23:00
Штутгарт
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.13
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
1
:
Олимпиакос П
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
2
:
Спортинг
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
4
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
3
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
4
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
6
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
4
:
Славия Пр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2

Объявлено наказание сборной Сенегала после финала Кубка Африки

Aфриканская конфедерация футбола (CAF) вынесла санкции по итогам скандального финала Кубка африканских наций, в котором Сенегал одержал победу над Марокко (1:0, д.в.).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Футболисты сборной Сенегала 18 января обыграли в финале хозяев турнира марокканцев со счетом 1:0 и во второй раз стали обладателями Кубка африканских наций. В компенсированное ко второму тайму время главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв увел команду в подтрибунное помещение в знак протеста из-за назначенного арбитром пенальти в пользу команды Марокко, после чего футболистов на поле из раздевалки вернул Садьо Мане.

Пап Тьяв дисквалифицирован на пять матчей и оштрафован на 100 тысяч долларов за неспортивное поведение, нарушение принципов честной игры и нанесение ущерба имиджу футбола. Поскольку санкции действуют только в турнирах под эгидой CAF, дисквалификация не распространяется на матчи чемпионата мира-2026, где Сенегал сыграет в группе с Францией и Норвегией.

Сенегальские футболисты Илиман Ндиайе и Исмаила Сарр дисквалифицированы на два матча за неспортивное поведение по отношению к арбитру. Федерация футбола Сенегала суммарно оштрафована на 615 тысяч долларов (за поведение болельщиков, за неспортивное поведение игроков и тренерского штаба, а также за пять желтых карточек, полученных в финале).

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими, который выбросил за пределы поля полотенце сенегальского вратаря Эдуара Менди, за неспортивное поведение дисквалифицирован на два матча, один из которых — условно. Марокканский полузащитник Исмаэль Сайбари, который пытался помешать запасному голкиперу сборной Сенегала Йеванну Диуфу передать полотенце Менди, отстранен на три матча и оштрафован на 100 тысяч долларов.

Федерация футбола Марокко оштрафована на 315 тысяч долларов за неподобающее поведение мальчиков, подающих мячи, за неподобающее поведение игроков и тренерского штаба, которые вторгались в зону просмотра VAR и мешали работе арбитра, а также за использование болельщиками лазерных указок во время матча.

Кроме того, CAF отклонила жалобу марокканской стороны, поданную в связи с уходом сенегальцев с поля.