Объявлено наказание сборной Сенегала после финала Кубка Африки

Пап Тьяв дисквалифицирован на пять матчей и оштрафован на 100 тысяч долларов за неспортивное поведение, нарушение принципов честной игры и нанесение ущерба имиджу футбола. Поскольку санкции действуют только в турнирах под эгидой CAF, дисквалификация не распространяется на матчи чемпионата мира-2026, где Сенегал сыграет в группе с Францией и Норвегией.