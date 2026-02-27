Сборная России по футболу сыграет в марте с Никарагуа

Начало матча — в 19:30 по московскому времени.
Сборная Никарагуа занимает 131-е место в рейтинге ФИФА. Команда никогда в своей истории не участвовала в чемпионатах мира. В североамериканском отборе к ЧМ-2026 никарагуанцы заняли последнее место в группе с Гаити, Гондурасом и Коста-Рикой.
В прошлом году сборная Никарагуа провела 11 матчей, одержав лишь две победы: против Гайаны (1:0) и Гондураса (2:0). Подавляющее большинство игроков сборной выступает в местном чемпионате.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.
В прошлом году российская сборная провела рекордные после отстранения десять матчей. Команда Валерия Карпина обыграла Гренаду (5:0), Замбию (5:0), Беларусь (4:1), Катар (4:1), Иран (2:1) и Боливию (3:0), сыграла вничью с Нигерией (1:1), Иорданией (0:0) и Перу (1:1), а также уступила сборной Чили (0:2).
В Краснодаре сборная России сыграет во второй раз с момента отстранения. Первый матч был сыгран в ноябре 2024 года — тогда национальная команда одержала крупнейшую победу в своей истории, обыграв сборную Брунея (11:0).
Ранее сообщалось, что сборная России планирует провести в марте два товарищеских матча на своем поле. Ожидается, что вторым соперником станет сборная Мали.