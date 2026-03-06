Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Бавария
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.19
X
9.40
П2
13.00
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.95
П2
6.60
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.04
П2
8.40
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.48
П2
2.31
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
5
:
Спартак
2
П1
X
П2

Андрес Иньеста близок к назначению в сборную Марокко

Королевская футбольная федерация Марокко рассматривает Иньесту на пост спортивного директора национальной команды. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации источника, стороны ведут переговоры, но на данный момент нет официального решения о назначении испанца на этот пост.

Ранее сообщалось, что в Федерации футбола Марокко рассматривают Хави в качестве нового главного тренера команды. Новым главным тренером сборной стал Мохамед Уаби, который ранее работал с молодежными командами Марокко.

Ранее главным тренером сборной Марокко был Валид Реграги. Под его руководством национальная команда выступила на ЧМ-2022, где заняла четвертое место. В январе на домашнем Кубке Африки сборная Марокко проиграла в финале Сенегалу.

На чемпионате мира-2026 Марокко сыграет в группе C, где соперниками команды станут Бразилия, Гаити и Шотландия.

Иньеста завершил профессиональную карьеру в 2024 году. Последним клубом 41-летнего испанца стал «Эмирейтс» из ОАЭ. Иньеста находился в системе «Барселоны» с 1996-го по 2018 год. За этот период он принял участие в 674 матчах за взрослую команду во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и 136 результативными передачами. В составе каталонского клуба полузащитник 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, 9 раз становился чемпионом Испании и 6 раз — обладателем кубка страны. Со сборной Испании Иньеста выиграл чемпионат мира 2010 года и стал чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах.