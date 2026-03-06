Андрес Иньеста близок к назначению в сборную Марокко

Иньеста завершил профессиональную карьеру в 2024 году. Последним клубом 41-летнего испанца стал «Эмирейтс» из ОАЭ. Иньеста находился в системе «Барселоны» с 1996-го по 2018 год. За этот период он принял участие в 674 матчах за взрослую команду во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и 136 результативными передачами. В составе каталонского клуба полузащитник 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, 9 раз становился чемпионом Испании и 6 раз — обладателем кубка страны. Со сборной Испании Иньеста выиграл чемпионат мира 2010 года и стал чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах.