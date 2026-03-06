Футболистки сборной Ирана отдали честь при исполнении гимна

Участие женской сборной Ирана в Кубке Азии привлекает внимание на фоне заявлений президента Иранской футбольной федерации Мехди Таджа о том, что мужская команда, вероятно, откажется от участия в чемпионате мира. Команда прошла на чемпионат мира по результатам отбора в прошлом году, но все матчи группового этапа должны пройти в США. Турнир запланирован с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.