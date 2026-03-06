Футболистки сборной Ирана отдали честь при исполнении гимна

На этот раз футболистки гимн спели, а кроме того отдали воинское приветствие. Как сообщает ВВС, часть болельщиков встретила подобное поведение спортсменок свистом. Встреча второго тура группового этапа в квартете A завершилась со счетом 4:0 в пользу австралиек. В группе с иранскими футболистками, помимо кореянок и австралиек, также находится сборная Филиппин.
«Совершенно очевидно, что режим Исламской Республики и группа безопасности, которая находится с игроками в Австралии, заставили их петь и отдавать воинское приветствие», — сказал корреспондент Iran International TV Алиреза Мохебби.
В первом матче турнира иранская команда уступила сборной Южной Кореи со счетом 0:3. Футболистки стояли в молчании, выстроившись в ряд и заложив руки за спину, пока звучал гимн Исламской Республики на стадионе «Голд Кост» в Квинсленде. Тренер Марзие Джафари и вся техническая команда также хранили молчание. За это на государственном иранском телевидении девушек назвали «предательницами военного времени».
Кубка Азии по футболу проходит в Австралии. Турнир начался 1 марта и завершится 25 марта. В финале минувшего Кубка Азии, прошедшего в Индии в 2022 году, сборная Китая одолела команду Южной Кореи. Китаянки победили на континентальном первенстве в рекордный девятый раз. В 2029 году Кубок Азии по футболу среди женщин состоится в Узбекистане.
Участие женской сборной Ирана в Кубке Азии привлекает внимание на фоне заявлений президента Иранской футбольной федерации Мехди Таджа о том, что мужская команда, вероятно, откажется от участия в чемпионате мира. Команда прошла на чемпионат мира по результатам отбора в прошлом году, но все матчи группового этапа должны пройти в США. Турнир запланирован с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.