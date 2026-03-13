Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо Мх
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.20
П2
3.53
Футбол. Германия
22:30
Боруссия М
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.43
П2
4.39
Футбол. Италия
22:45
Торино
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.10
П2
4.00
Футбол. Франция
22:45
Марсель
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.20
П2
7.10
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.38
X
3.43
П2
2.24
Футбол. Первая лига
14.03
СКА-Хабаровск
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.29
X
3.18
П2
2.32

В Норвегии сообщили, когда решится вопрос гражданства Хайкина

Футболист находится в процессе получения норвежского паспорта.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: пресс-служба клуба "Будё-Глимт"

Норвежский журналист издания NRK Ян Петтер Сальведт высказался о получении норвежского гражданства российским вратарем Никитой Хайкиным.

«Есть явные сигналы, что в ближайшие дни вопрос с новым паспортом Никиты Хайкина будет решен. Он намекнул на это после матча со “Спортингом” в среду. Главный тренер национальной сборной Стале Сольбаккен не будет комментировать этот вопрос до его окончательного разрешения, но в следующую среду он объявит состав на матчи против Нидерландов и Швейцарии. Многие надеются, что Хайкин будет доступен для участия в этих играх. Это может стать для него первым шагом к тому, чтобы стать первым номером Норвегии к началу чемпионата мира», — сказал Сальведт в беседе с «Чемпионатом».

Напомним, ранее российский вратарь клуба «Буде-Глимт» провел свой первый «сухой» матч за карьеру в основном этапе Лиге чемпионов. Это произошло в 11 марта, в первом матче ⅛ финала главного еврокубка сезона-2025/26 со «Спортингом» (3:0).

Всего за свою профессиональную карьеру российский голкипер провел 11 матчей в основном этапе Лиги чемпионов — все в текущей кампании и пропустил 17 мячей.