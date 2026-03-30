РФС раскритиковали за видео с Карпиным из раздевалки

На ролике, опубликованном Российским футбольным союзом (РФС), запечатлено, как главный тренер Валерий Карпин в нецензурной форме ругает и мотивирует игроков в перерыве матча. Андрей Созин признался, что поначалу не мог поверить своим глазам.
«К сожалению, несколько раз пересмотрел видео из раздевалки матча сборной России в перерыве с Никарагуа. Несколько раз, потому что не мог поверить своим глазам. РФС буквально вырезает и выкладывает на обозрение сотням тысяч людей, как тренер пихает игрокам, используя нецензурную лексику через слово. Конечно, Фергюсон кидал бутсы в раздевалках. Газзаев, по рассказам его же игроков, был очень горяч и эмоционален. Но это были важные матчи, те эмоции могли повлиять на ход игры. Здесь — перерыв игры с Никарагуа, подчеркиваю, товарищеской игры», — приводит слова Созина «Чемпионат».
«Главный вопрос тут — к РФС. Зачем они это выложили в общий доступ? Там что, все так разговаривают, считают правильным такое показывать? Выставлять внутренние дела команды? Если вы хотели продемонстрировать, какой у нас неравнодушный тренер — вы эту задачу провалили. И теперь дети, которые смотрят видео из сборной, чтобы увидеть Сафонова и Головина, других своих кумиров, увидят и запомнят это. Лучше бы в РФС извинились за это видео, признали, что это была большая ошибка. Это просто позор и удар по имиджу сборной и тренера. Лучше бы я и другие болельщики сборной не знали, что в перерывах товарищеских матчей в раздевалках творится такое», — добавил Созин.
Валерий Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года. Сборная России провела 31 матчей под его руководством. В 21 из них национальная команда одержала победу, 8 встреч завершились вничью и еще в двух играх сборная проиграла. Контракт Валерия Карпина с РФС истекает 30 июня 2028 года.
