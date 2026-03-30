Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.51
П2
4.70
Футбол. Товарищеские матчи
31.03
Россия
:
Мали
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.20
П2
6.30
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Ротор
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
3
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Урал
1
П1
X
П2

РФС раскритиковали за видео с Карпиным из раздевалки

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на видео из раздевалки сборной России в матче с Никарагуа (3:1).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Шапаев, РФС

На ролике, опубликованном Российским футбольным союзом (РФС), запечатлено, как главный тренер Валерий Карпин в нецензурной форме ругает и мотивирует игроков в перерыве матча. Андрей Созин признался, что поначалу не мог поверить своим глазам.

«К сожалению, несколько раз пересмотрел видео из раздевалки матча сборной России в перерыве с Никарагуа. Несколько раз, потому что не мог поверить своим глазам. РФС буквально вырезает и выкладывает на обозрение сотням тысяч людей, как тренер пихает игрокам, используя нецензурную лексику через слово. Конечно, Фергюсон кидал бутсы в раздевалках. Газзаев, по рассказам его же игроков, был очень горяч и эмоционален. Но это были важные матчи, те эмоции могли повлиять на ход игры. Здесь — перерыв игры с Никарагуа, подчеркиваю, товарищеской игры», — приводит слова Созина «Чемпионат».

«Главный вопрос тут — к РФС. Зачем они это выложили в общий доступ? Там что, все так разговаривают, считают правильным такое показывать? Выставлять внутренние дела команды? Если вы хотели продемонстрировать, какой у нас неравнодушный тренер — вы эту задачу провалили. И теперь дети, которые смотрят видео из сборной, чтобы увидеть Сафонова и Головина, других своих кумиров, увидят и запомнят это. Лучше бы в РФС извинились за это видео, признали, что это была большая ошибка. Это просто позор и удар по имиджу сборной и тренера. Лучше бы я и другие болельщики сборной не знали, что в перерывах товарищеских матчей в раздевалках творится такое», — добавил Созин.

Валерий Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года. Сборная России провела 31 матчей под его руководством. В 21 из них национальная команда одержала победу, 8 встреч завершились вничью и еще в двух играх сборная проиграла. Контракт Валерия Карпина с РФС истекает 30 июня 2028 года.

Россия
3:1
Первый тайм: 2:1
Никарагуа
Футбол, Товарищеские матчи,
27.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Валерий Карпин
Отониэль Оливас
Голы
Россия
Лечи Садулаев
3′
Константин Тюкавин
45+3′
Александр Головин
83′
Никарагуа
Оскар Асеведо
16′
Составы команд
Россия
22
Мингиян Бевеев
2
Евгений Морозов
19
Руслан Литвинов
39
Матвей Сафонов
67′
1
Антон Митрюшкин
5
Валентин Пальцев
52′
67′
30
Илья Вахания
8
Наиль Умяров
67′
17
Александр Головин
25
Данил Пруцев
83′
6
Дмитрий Баринов
74
Даниил Фомин
67′
18
Матвей Кисляк
10
Константин Тюкавин
67′
29
Максим Петров
21
Ярослав Гладышев
46′
15
Кирилл Глебов
20
Лечи Садулаев
67′
28
Георгий Мелкадзе
Никарагуа
12
Адонис Пенеда
19
Эверт Мартинес
21
Кристиан Рейес
47′
5
Хустинг Кано
8
Джейкоб Монтес
4
Джефферсон Ривера
46′
2
Хосуэ Кихано
3
Оскар Асеведо
42′
75′
6
Джоаб Гутьеррес
17
Марлон Лопес
75′
14
Джейсон Коронель
10
Байрон Бонилья
87′
9
Хосе Андрес Мартинес
11
Хуан Баррера
87′
15
Джонатан Монкада
16
Хорхе Уртадо Гарсия
64′
7
Бэнси Эрнандес
Статистика
Россия
Никарагуа
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
23
5
Удары в створ
7
1
Угловые
6
3
Фолы
11
12
Офсайды
5
3
Судейская бригада
Главный судья
Абдурашид Худойберганов
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
