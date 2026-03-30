РФС раскритиковали за видео с Карпиным из раздевалки

«Главный вопрос тут — к РФС. Зачем они это выложили в общий доступ? Там что, все так разговаривают, считают правильным такое показывать? Выставлять внутренние дела команды? Если вы хотели продемонстрировать, какой у нас неравнодушный тренер — вы эту задачу провалили. И теперь дети, которые смотрят видео из сборной, чтобы увидеть Сафонова и Головина, других своих кумиров, увидят и запомнят это. Лучше бы в РФС извинились за это видео, признали, что это была большая ошибка. Это просто позор и удар по имиджу сборной и тренера. Лучше бы я и другие болельщики сборной не знали, что в перерывах товарищеских матчей в раздевалках творится такое», — добавил Созин.