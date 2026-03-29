Сборная России показала, как Каприн матом настраивал футболистов в перерыве матча с Никарагуа

«Я думаю, вы, ***** [блин] не ожидали, что они будут вас так ******* [мочить]. Стало для нас неожиданностью, ***** [блин], что ***** [блин] втыкаются, ***** [блин], ****** [мочат]. Агрессивно, ***** [блин]. Времени они не дают. Ну, там, больше полузащитники. Времени, ***** [блин], не дают, даже Никарагуа. С фолами, без фолов — неважно, это уже другой вопрос. Поэтому быть готовыми ментально к этому, ***** [блин]. Окей?



Все, давайте, ***** [блин], еще 45 минут! Только сразу, с первой минуты ***** [блин], ***** надо!» — сказал Карпин.