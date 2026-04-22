Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины

При этом Сергей Ребров сохранил пост вице-президента УАФ и члена Исполнительного комитета.
«Мы благодарим Сергея Станиславовича за его работу, вклад в развитие молодых футболистов. Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом будущего сборной», — отметил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.
Имя нового тренера национальной команды назовут позднее. В украинских СМИ в качестве возможных преемников Реброва называются имена Мирона Маркевича, Александра Шовковского и Игора Йовичевича.
26 марта сборная Украины проиграла национальной команде Швеции со счетом 1:3. Таким образом украинцы потеряли шансы выступить в финальной стадии чемпионата мира-2026.
Ребров возглавил сборную Украины в июне 2023 года. Под его руководством национальная команда провела 34 матча, в которых одержала 16 побед при 8 ничьих и 10 поражениях.
Сергей Ребров вывел команду в финальную часть Евро-2024, где украинцы заняли последнее место в группе с Бельгией, Словакией и Румынией.