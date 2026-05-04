СМИ: Итальянец Мальдера станет главным тренером сборной Украины

По информации инсайдера Фабрицио Романо, новым главным тренером сборной Украины станет итальянский специалист Андреа Мальдера.
Последней его работой был «Марсель», где он выступал помощником Роберто Де Дзерби. С 2016 по 2021 год Мальдера входил в тренерский штаб Андрея Шевченко в сборной Украины.
С лета 2023 года до апреля 2026 года командой руководил Сергей Ребров, однако ему не удалось вывести сборную на чемпионат мира 2026 года. Сборная Украины по футболу принимала участие в финальной стадии чемпионата мира один раз — в 2006 году в Германии. Команда дошла до четвертьфинала, где уступила Италии (0:3), заняв итоговое 5−8 место.
Сейчас Украинская ассоциация футбола согласовывает с итальянцем последние детали сделки. До работы в штабе Шевченко Мальдера занимал различные должности в структуре «Милана».