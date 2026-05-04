СМИ: Итальянец Мальдера станет главным тренером сборной Украины

Ранее Мальдера уже работал в тренерском штабе.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации инсайдера Фабрицио Романо, новым главным тренером сборной Украины станет итальянский специалист Андреа Мальдера.

Последней его работой был «Марсель», где он выступал помощником Роберто Де Дзерби. С 2016 по 2021 год Мальдера входил в тренерский штаб Андрея Шевченко в сборной Украины.

С лета 2023 года до апреля 2026 года командой руководил Сергей Ребров, однако ему не удалось вывести сборную на чемпионат мира 2026 года. Сборная Украины по футболу принимала участие в финальной стадии чемпионата мира один раз — в 2006 году в Германии. Команда дошла до четвертьфинала, где уступила Италии (0:3), заняв итоговое 5−8 место.

Сейчас Украинская ассоциация футбола согласовывает с итальянцем последние детали сделки. До работы в штабе Шевченко Мальдера занимал различные должности в структуре «Милана».