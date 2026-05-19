Стали известны цены на билеты на июньские матчи сборной России

Билеты на матч против сборной Буркина-Фасо 5 июня в Волгограде будут стоить от 400 до 2200 рублей, на игру против команды Тринидада и Тобаго 9 июня в Калининграде — от 400 до 2400 рублей. Начало обоих матчей — в 20:00 по московскому времени.
За неделю до этого сборная России на выезде сыграет против участника ЧМ-2026 — сборной Египта. Матч пройдет 28 мая в Каире.
Сборная России занимает 35-е место в рейтинге ФИФА. Египет идет на 29-м месте, Буркина-Фасо — на 62-м, Тринидад и Тобаго — на 102-м. Впервые с момента отстранения команда Валерия Карпина за одну международную паузу проведет сразу три матча.
В марте сборная России дома провела два товарищеских матча против сборных Никарагуа (3:1) и Мали (0:0).
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.