Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Буркина-Фасо
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Сингапур
1
:
Китай
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Нидерланды
0
:
Алжир
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швеция
2
:
Греция
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Испания
1
:
Ирак
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Франция
1
:
Кот-д`Ивуар
2
П1
X
П2

Сборная Беларуси разгромила команду Сирии в товарищеском матче

Матч завершился в Минске со счетом 4:1.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Федерация футбола Беларуси

Сборная Беларуси по футболу уверенно обыграла команду Сирии в товарищеской встрече.

Матч, прошедший в Минске, завершился победой хозяев со счетом 4:1. В составе белорусской команды отличились Владислав Морозов (4-я минута), Артем Концевой (11), Артем Шуманский (48) и Евгений Яблонский (78). Единственный мяч сирийцев забил Махмуд Аль-Мавас на 88-й минуте.

Следующий товарищеский матч сборная Беларуси проведет 9 июня против команды Буркина-Фасо. В этот же день Сирия сыграет со сборной Бахрейна.

В другой встрече сборная Грузии на своем поле победила Бахрейн со счетом 2:0. Авторами голов стали Лука Лочошвили (52) и Хвича Кварацхелия (77).

Сборная Беларуси не смогла отобраться на ЧМ-2026, заняв последнее место в европейской группе С, из которой на мундиаль попала занявшая первое место сборная Шотландии.