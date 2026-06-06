Сборная Беларуси разгромила команду Сирии в товарищеском матче

Сборная Беларуси по футболу уверенно обыграла команду Сирии в товарищеской встрече.
Матч, прошедший в Минске, завершился победой хозяев со счетом 4:1. В составе белорусской команды отличились Владислав Морозов (4-я минута), Артем Концевой (11), Артем Шуманский (48) и Евгений Яблонский (78). Единственный мяч сирийцев забил Махмуд Аль-Мавас на 88-й минуте.
Следующий товарищеский матч сборная Беларуси проведет 9 июня против команды Буркина-Фасо. В этот же день Сирия сыграет со сборной Бахрейна.
В другой встрече сборная Грузии на своем поле победила Бахрейн со счетом 2:0. Авторами голов стали Лука Лочошвили (52) и Хвича Кварацхелия (77).
Сборная Беларуси не смогла отобраться на ЧМ-2026, заняв последнее место в европейской группе С, из которой на мундиаль попала занявшая первое место сборная Шотландии.