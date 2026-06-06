Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Буркина-Фасо
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Сингапур
1
:
Китай
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Нидерланды
0
:
Алжир
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швеция
2
:
Греция
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Испания
1
:
Ирак
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Франция
1
:
Кот-д`Ивуар
2
П1
X
П2

Ибрагимов вошел в топ-3 самых молодых дебютантов сборной России

Раньше Ибрагимова за сборную России дебютировали только два футболиста.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Полузащитник Амир Ибрагимов вошел в число самых молодых футболистов, дебютировавших за сборную России.

Хавбек молодежного состава «Манчестер Юнайтед» появился на поле на 60-й минуте, заменив Антона Миранчука, в товарищеском матче с Буркина-Фасо в возрасте 18 лет, 2 месяцев и 3 дней. Встреча прошла на «Волгоград Арене», итоговый счет — 3:0 в пользу команды Валерия Карпина.

Источник: РФС

Дебют за национальную команду в более молодом возрасте совершили лишь Игорь Акинфеев, которому на тот момент было 18 лет и 20 дней, а также Сергей Пиняев, дебютировавший в 18 лет и 10 дней.

В число самых молодых футболистов в истории сборной России также входят Арсен Захарян и Алан Дзагоев — 18 лет 3 месяца 24 дня, Дмитрий Сычев — 18 лет 5 месяцев 1 день, Марат Измайлов — 18 лет 10 месяцев 25 дней.

Россия
3:0
Первый тайм: 2:0
Буркина-Фасо
Футбол, Товарищеские матчи,
5.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Амир Абду
Голы
Россия
Лечи Садулаев
15′
Алексей Миранчук
20′
Илья Вахания
73′
Составы команд
Россия
1
Александр Максименко
14
Виктор Мелехин
6
Дмитрий Баринов
2
Евгений Морозов
60′
26
Кирилл Данилов
4
Данил Круговой
79′
24
Александр Сильянов
8
Наиль Умяров
60′
30
Илья Вахания
20
Лечи Садулаев
60′
18
Матвей Кисляк
21
Антон Миранчук
60′
19
Амир Ибрагимов
22
Мингиян Бевеев
60′
29
Максим Петров
59
Алексей Миранчук
79′
27
Иван Обляков
67
Максим Глушенков
60′
9
Георгий Мелкадзе
Буркина-Фасо
23
Кильян Никьема
3
Мохамед Уэдраго
43′
4
Адамо Нагало
12
Эдмонд Тапсоба
90+4′
22
Артур Загре
26
Арсен Куасси
88′
2
Абубакар Бассинга
8
Лоанн Дусе
23′
70′
24
Сайду Симпоре
20
Густаво Сангаре
46′
14
Рашид Гнану
7
Данго Уаттара
77′
15
Абдул Тапсоба
13
Мохамед Конате
70′
27
Пьерр Ландри Каборе
19
Жоржи Минунгу
46′
11
Уссени Боуда
72′
Статистика
Россия
Буркина-Фасо
Желтые карточки
0
3
Красные карточки
0
1
Голевые моменты
0
2
Удары (всего)
17
9
Удары в створ
6
2
Угловые
5
6
Фолы
14
13
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Ненад Минакович
(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти