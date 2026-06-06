Ибрагимов вошел в топ-3 самых молодых дебютантов сборной России

Полузащитник Амир Ибрагимов вошел в число самых молодых футболистов, дебютировавших за сборную России.
Хавбек молодежного состава «Манчестер Юнайтед» появился на поле на 60-й минуте, заменив Антона Миранчука, в товарищеском матче с Буркина-Фасо в возрасте 18 лет, 2 месяцев и 3 дней. Встреча прошла на «Волгоград Арене», итоговый счет — 3:0 в пользу команды Валерия Карпина.
Дебют за национальную команду в более молодом возрасте совершили лишь Игорь Акинфеев, которому на тот момент было 18 лет и 20 дней, а также Сергей Пиняев, дебютировавший в 18 лет и 10 дней.
В число самых молодых футболистов в истории сборной России также входят Арсен Захарян и Алан Дзагоев — 18 лет 3 месяца 24 дня, Дмитрий Сычев — 18 лет 5 месяцев 1 день, Марат Измайлов — 18 лет 10 месяцев 25 дней.
Валерий Карпин
Амир Абду
Лечи Садулаев
15′
Алексей Миранчук
20′
Илья Вахания
73′
1
Александр Максименко
14
Виктор Мелехин
6
Дмитрий Баринов
2
Евгений Морозов
60′
26
Кирилл Данилов
4
Данил Круговой
79′
24
Александр Сильянов
8
Наиль Умяров
60′
30
Илья Вахания
20
Лечи Садулаев
60′
18
Матвей Кисляк
21
Антон Миранчук
60′
19
Амир Ибрагимов
22
Мингиян Бевеев
60′
29
Максим Петров
59
Алексей Миранчук
79′
27
Иван Обляков
67
Максим Глушенков
60′
9
Георгий Мелкадзе
23
Кильян Никьема
3
Мохамед Уэдраго
43′
4
Адамо Нагало
12
Эдмонд Тапсоба
90+4′
22
Артур Загре
26
Арсен Куасси
88′
2
Абубакар Бассинга
8
Лоанн Дусе
23′
70′
24
Сайду Симпоре
20
Густаво Сангаре
46′
14
Рашид Гнану
7
Данго Уаттара
77′
15
Абдул Тапсоба
13
Мохамед Конате
70′
27
Пьерр Ландри Каборе
19
Жоржи Минунгу
46′
11
Уссени Боуда
72′
Главный судья
Ненад Минакович
(Сербия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти