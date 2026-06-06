Матвей Кисляк отреагировал на критику сборной России

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк прокомментировал критику в адрес национальной команды после последних матчей, сообщает «Чемпионат».
5 июня сборная России обыграла Буркина-Фасо в товарищеской встрече со счетом 3:0. До этого команда Валерия Карпина на выезде уступила Египту — 0:1.
«Понимаю людей, которые критикуют игру сборной России в последних матчах. Потому что сборная всегда показывала уровень, а в последнее время случались неудачные матчи, поэтому и появлялась критика. Я это принимаю, это абсолютно нормально. Мы стараемся, когда-то получается, когда-то — нет», — сказал Кисляк.
В матче с Буркина-Фасо у сборной России отличились Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Илья Вахания. Соперник остался в меньшинстве в первом тайме после удаления Уэдраого.
Кисляк выступает за ЦСКА и в 2026 году получил вызов в национальную команду. Для молодых игроков такие товарищеские матчи остаются возможностью закрепиться в составе сборной.
Следующая игра сборной России запланирована на 9 июня. Команда сыграет с Тринидадом и Тобаго на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.
Валерий Карпин
Амир Абду
Лечи Садулаев
15′
Алексей Миранчук
20′
Илья Вахания
73′
1
Александр Максименко
14
Виктор Мелехин
6
Дмитрий Баринов
2
Евгений Морозов
60′
26
Кирилл Данилов
4
Данил Круговой
79′
24
Александр Сильянов
8
Наиль Умяров
60′
30
Илья Вахания
20
Лечи Садулаев
60′
18
Матвей Кисляк
21
Антон Миранчук
60′
19
Амир Ибрагимов
22
Мингиян Бевеев
60′
29
Максим Петров
59
Алексей Миранчук
79′
27
Иван Обляков
67
Максим Глушенков
60′
9
Георгий Мелкадзе
23
Кильян Никьема
3
Мохамед Уэдраго
43′
4
Адамо Нагало
12
Эдмонд Тапсоба
90+4′
22
Артур Загре
26
Арсен Куасси
88′
2
Абубакар Бассинга
8
Лоанн Дусе
23′
70′
24
Сайду Симпоре
20
Густаво Сангаре
46′
14
Рашид Гнану
7
Данго Уаттара
77′
15
Абдул Тапсоба
13
Мохамед Конате
70′
27
Пьерр Ландри Каборе
19
Жоржи Минунгу
46′
11
Уссени Боуда
72′
Главный судья
Ненад Минакович
(Сербия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти