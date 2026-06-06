Глушенков ответил на споры об уровне сборной России

«Значит, вообще не надо никого оценивать. Будут официальные игры, тогда будем оценивать. Это в принципе со всеми командами так работает. Вспомните, какие дифирамбы пели командам, которые побеждали на Зимнем кубке РПЛ. Все говорили, что они теперь точно за чемпионство будут бороться. А в итоге что? Так что товарищеские игры — это товарищеские игры. А официальные — за места, за очки. Другой разговор», — заявил игрок.