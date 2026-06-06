Глушенков ответил на споры об уровне сборной России

Полузащитник «Зенита» и сборной России Максим Глушенков высказался о попытках оценить уровень национальной команды по товарищеским матчам, сообщает «КП Спорт».
В интервью футболист признал, что поражение от Египта стало неприятным результатом, но подчеркнул: делать выводы о возможном выступлении сборной России на чемпионате мира по таким встречам сложно.
«Не знаю. Проиграли им — неприятно. Но это же товарищеская игра. Сейчас, правда, сложно сказать, как бы мы выглядели на чемпионате мира. Пока, понятно, многие делают выводы исходя из товарищеских игр, но что было бы в реальности в официальных матчах, никто не знает», — сказал Глушенков.
Отдельно хавбек ответил на вопрос, можно ли сравнивать нынешнюю игру сборной с матчами против Египта и других соперников.
«Значит, вообще не надо никого оценивать. Будут официальные игры, тогда будем оценивать. Это в принципе со всеми командами так работает. Вспомните, какие дифирамбы пели командам, которые побеждали на Зимнем кубке РПЛ. Все говорили, что они теперь точно за чемпионство будут бороться. А в итоге что? Так что товарищеские игры — это товарищеские игры. А официальные — за места, за очки. Другой разговор», — заявил игрок.
Глушенков добавил, что сборная сохраняет мотивацию даже в товарищеских встречах, хотя футболистам уже хочется вернуться к официальным матчам. По его словам, команда продолжает работать в привычном режиме: с теорией, разборами и отработкой тактики на поле.
Футболист также рассказал, что не успел полноценно прочувствовать первое чемпионство с «Зенитом» из-за вызова в сборную.
«Так что чемпионством пока не насладился и, думаю, уже не наслажусь. Эмоции немного подутихли, и после сборной будет немного времени на отдых, а потом надо будет готовиться к новому сезону», — отметил Глушенков.