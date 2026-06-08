Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Нидерланды
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.27
П2
10.50
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Марокко
1
:
Норвегия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Греция
0
:
Италия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Хорватия
2
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Панама
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Англия
1
:
Новая Зеландия
0
П1
X
П2

Марокко и Норвегия сыграли вничью перед ЧМ

Браим Диас открыл счет в первом тайме, но Мартин Эдегор спас норвежцев от поражения в контрольной встрече.

Источник: Fotball.no

Сборные Марокко и Норвегии сыграли вничью в товарищеском матче перед чемпионатом мира 2026 года.

Встреча прошла в Гаррисоне, штат Нью-Джерси, и завершилась со счетом 1:1. Марокканцы быстро вышли вперед: уже на 8-й минуте отличился полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас после передачи Абде Эззалзули.

Норвегия отыгралась во втором тайме. На 75-й минуте гол забил капитан команды Мартин Эдегор, которому ассистировал Оскар Бобб.

Обе сборные готовятся к выступлению на чемпионате мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Марокко сыграет на групповом этапе с Бразилией, Шотландией и Гаити. Норвегия попала в группу I, где ее соперниками будут Франция, Сенегал и Ирак.

Марокко
1:1
Первый тайм: 1:0
Норвегия
Футбол, Товарищеские матчи,
7.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Главные тренеры
Мохамед Уаби
Столе Сольбаккен
Голы
Марокко
Браим Диас
8′
Норвегия
Мартин Эдегор
75′
Составы команд
Марокко
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
65′
13
Закари Оуади
3
Нуссаир Мазрауи
29′
19
Юссеф Белламари
14
Исса Диоп
64′
23
Биляль Эль-Ханнус
82′
18
Чади Риад
65′
25
Редуан Халхал
6
Айюб Буадди
46′
4
Софьян Амрабат
8
Аззедин Унаи
64′
27
Марван Саадан
10
Браим Диас
64′
15
Самир Эль Мурабет
11
Исмаэль Сайбари
65′
20
Аюб Эль-Кааби
24
Нейл Эль-Айнауи
64′
21
Аюб Амаймуни-Эшгуяб
17
Абде Эззалзули
46′
9
Суфьян Рахими
Норвегия
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
39′
1
Эрьян Нюланн
72′
13
Эгиль Сельвик
3
Кристоффер Айер
72′
4
Лео Эстигор
5
Давид Меллер Вольфе
72′
15
Фредрик Бьеркан
8
Сандер Берге
72′
6
Патрик Берг
10
Мартин Эдегор
80′
18
Кристиан Торстведт
14
Фредрик Эурснес
72′
19
Тело Осгор
7
Александр Серлот
72′
22
Оскар Бобб
9
Эрлинг Холанн
72′
11
Йерген Странн Ларсен
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Статистика
Марокко
Норвегия
Желтые карточки
1
1
Голевые моменты
1
1
Удары (всего)
13
9
Удары в створ
5
2
Угловые
3
11
Фолы
6
12
Офсайды
1
1
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти