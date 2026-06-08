Марокко и Норвегия сыграли вничью перед ЧМ

Сборные Марокко и Норвегии сыграли вничью в товарищеском матче перед чемпионатом мира 2026 года.
Встреча прошла в Гаррисоне, штат Нью-Джерси, и завершилась со счетом 1:1. Марокканцы быстро вышли вперед: уже на 8-й минуте отличился полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас после передачи Абде Эззалзули.
Норвегия отыгралась во втором тайме. На 75-й минуте гол забил капитан команды Мартин Эдегор, которому ассистировал Оскар Бобб.
Обе сборные готовятся к выступлению на чемпионате мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
Марокко сыграет на групповом этапе с Бразилией, Шотландией и Гаити. Норвегия попала в группу I, где ее соперниками будут Франция, Сенегал и Ирак.
Мохамед Уаби
Столе Сольбаккен
Браим Диас
8′
Мартин Эдегор
75′
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
65′
13
Закари Оуади
3
Нуссаир Мазрауи
29′
19
Юссеф Белламари
14
Исса Диоп
64′
23
Биляль Эль-Ханнус
82′
18
Чади Риад
65′
25
Редуан Халхал
6
Айюб Буадди
46′
4
Софьян Амрабат
8
Аззедин Унаи
64′
27
Марван Саадан
10
Браим Диас
64′
15
Самир Эль Мурабет
11
Исмаэль Сайбари
65′
20
Аюб Эль-Кааби
24
Нейл Эль-Айнауи
64′
21
Аюб Амаймуни-Эшгуяб
17
Абде Эззалзули
46′
9
Суфьян Рахими
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
39′
1
Эрьян Нюланн
72′
13
Эгиль Сельвик
3
Кристоффер Айер
72′
4
Лео Эстигор
5
Давид Меллер Вольфе
72′
15
Фредрик Бьеркан
8
Сандер Берге
72′
6
Патрик Берг
10
Мартин Эдегор
80′
18
Кристиан Торстведт
14
Фредрик Эурснес
72′
19
Тело Осгор
7
Александр Серлот
72′
22
Оскар Бобб
9
Эрлинг Холанн
72′
11
Йерген Странн Ларсен
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти