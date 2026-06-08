Потерявшего сознание Эриксена скоро выпишут из больницы

Эриксен потерял сознание на 65-й минуте товарищеского матча против сборной Украины (2:1). В течение длительного времени 34-летнему футболисту оказывали медицинскую помощь, после чего он смог покинуть поле самостоятельно. Матч не стали доигрывать и он был отменен.
«Я говорил с Кристианом этим утром, у него все хорошо. Он находится со своей семьей, у него хорошее настроение. Ожидается, что он скоро будет выписан и вернется домой», — приводит слова Бесена пресс-служба Датского футбольного союза (DBU).
Напомним, в июне 2021 года Эриксен перенес остановку сердца во время матча группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии (0:1). Ему установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) для контроля сердечного ритма и спустя восемь месяцев футболист вернулся на поле.
В этом сезоне Эриксен провел 34 матча за «Вольфсбург», в которых забил три мяча и отдал десять голевых передач. Полузащитник вошел в тройку лидеров команды по числу сыгранных минут (2724), уступив только защитнику Константиносу Кулиеракису (2840) и вратарю Камилу Грабаре (3360).
Сборная Дании не смогла отобраться на ЧМ-2026, уступив в стыковых матчах за выход на турнир сборной Чехии (2:2, пен. 1:3).