Экс-президент «Спартака»: товарищеские матчи сборной — профанация

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отметил, что игры сборной России никому ненужны. Об этом сообщает «Чемпионат».
«Считаю, что товарищеские матчи сборной России — профанация и никому не нужное занятие. Сезон закончился, никому это не надо. Напрягают людей, которые уже должны отдохнуть в отпуске и готовиться к следующему сезону», — сказал Червиченко.
Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврило заявил, что у футболистов нет мотивации.
«Какая может быть мотивация у игроков сборной России, когда эти матчи ничего не дают. Самое главное — нет должного настроя. Это же вам не Аргентина или Германия. Играем, по сути дела, с африканскими странами», — сказал Гаврилов.
28 мая сборная России под руководством Валерия Карпина уступила национальной команде Египта. Встреча в Каире завершилась со счётом 0:1. 5 июня российская команда обыграла Буркина-Фасо. Матч, прошедший на «Волгоград Арене», закончился победой хозяев — 3:0. Счёт открыл Лечи Садулаев на 14-й минуте, затем Алексей Миранчук после передачи Антона Миранчука увеличил преимущество, а на 73-й минуте Илья Вахания установил итоговый результат.
Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что действующее отстранение не принесло ожидаемого эффекта и следует рассмотреть возвращение российских команд. Однако позднее The Times сообщило, что совет ФИФА не планирует обсуждать вопрос допуска России из-за опасений критики со стороны европейских стран.
Валерий Карпин
Дерек Кинг
Мингиян Бевеев
7′
Александр Сильянов
15′
Алексей Батраков
60′
2
Евгений Морозов
24
Александр Сильянов
27
Иван Обляков
23
Антон Митрюшкин
46′
16
Денис Адамов
30
Илья Вахания
46′
4
Данил Круговой
7
Алексей Батраков
76′
6
Дмитрий Баринов
20
Лечи Садулаев
66′
21
Антон Миранчук
22
Мингиян Бевеев
81′
26
Кирилл Данилов
28
Никита Кривцов
45′
66′
29
Максим Петров
59
Алексей Миранчук
75′
19
Амир Ибрагимов
13
Иван Сергеев
75′
9
Георгий Мелкадзе
17
Джастин Гарсия
18
Андре Ремперсад
20
Кайхим Томас
7
Райан Телфер
8
Дэниэл Филлипс
45′
22
Дензил Смит
74′
1
Джабари Брайс
6
Андре Рэймонд
61′
23
Ноуа Паудер
6
Энтони Херберт
57′
74′
11
Джуда Гарсия
18
Джесси Хан
74′
12
Али Казим Нахид
13
Реон Мур
87′
9
Даниэль Давид
17
Мишель Пун-Анжерон
87′
13
Джахейм Фаустин
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти