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Губерниев в стихах высказался о победе России над Тринидадом и Тобаго

Дмитрий Губерниев обрадовался победе сборной России в товарищеском матче.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал разгромную победу сборной России над командой Тринидада и Тобаго в товарищеском матче.

Сегодня, 9 июня, в Калининграде российская сборная провела товарищескую встречу с командой Тринидада и Тобаго, завершившуюся со счетом 3:0 в пользу россиян.

«Атака смелая, победа очумелая! А теперь, когда лето, выросла трава, солнце светит, футболисты идут в отпуск! На ЧМ не играем, но поиграем вдоволь зимой между собой!» — написал Губерниев в своих социальных сетях.

Сборная Тринидада и Тобаго занимает в рейтинге ФИФА 102-е место. В Россию гости из экзотической страны приехали не в оптимальном составе. В рядах соперника россиян отсутствовал нападающий «Спартака» Ливай Гарсия, выступивший с заявлением за несколько дней до матча сборных.

Россия
3:0
Первый тайм: 2:0
Тринидад и Тобаго
Футбол, Товарищеские матчи,
9.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Ростех Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Дерек Кинг
Голы
Россия
Мингиян Бевеев
7′
Александр Сильянов
15′
Алексей Батраков
60′
Составы команд
Россия
2
Евгений Морозов
24
Александр Сильянов
27
Иван Обляков
23
Антон Митрюшкин
46′
16
Денис Адамов
30
Илья Вахания
46′
4
Данил Круговой
7
Алексей Батраков
76′
6
Дмитрий Баринов
20
Лечи Садулаев
66′
21
Антон Миранчук
22
Мингиян Бевеев
81′
26
Кирилл Данилов
28
Никита Кривцов
45′
66′
29
Максим Петров
59
Алексей Миранчук
75′
19
Амир Ибрагимов
13
Иван Сергеев
75′
9
Георгий Мелкадзе
Тринидад и Тобаго
17
Джастин Гарсия
18
Андре Ремперсад
20
Кайхим Томас
7
Райан Телфер
8
Дэниэл Филлипс
45′
22
Дензил Смит
74′
1
Джабари Брайс
6
Андре Рэймонд
61′
23
Ноуа Паудер
6
Энтони Херберт
57′
74′
11
Джуда Гарсия
18
Джесси Хан
74′
12
Али Казим Нахид
13
Реон Мур
87′
9
Даниэль Давид
17
Мишель Пун-Анжерон
87′
13
Джахейм Фаустин
Статистика
Россия
Тринидад и Тобаго
Желтые карточки
1
2
Голевые моменты
1
2
Удары (всего)
21
7
Удары в створ
10
1
Угловые
10
2
Фолы
19
10
Офсайды
1
1
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти