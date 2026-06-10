Губерниев в стихах высказался о победе России над Тринидадом и Тобаго

Сборная Тринидада и Тобаго занимает в рейтинге ФИФА 102-е место. В Россию гости из экзотической страны приехали не в оптимальном составе. В рядах соперника россиян отсутствовал нападающий «Спартака» Ливай Гарсия, выступивший с заявлением за несколько дней до матча сборных.