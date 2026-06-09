Карпин остался доволен игрой сборной РФ в товарищеском матче

Наставник также оценил игру полузащитника калининградской «Балтики» Максима Петрова, вышедшего на замену: «У него было три игры, когда он выходил, и за это время возникли три точных момента. То, что он успевает создавать такие моменты, уже хорошо. Возможно, он волнуется и не совсем адаптируется. Главное — как он выходит и играет, нужно продолжать в том же духе», — отметил Карпин.