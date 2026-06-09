Карпин остался доволен игрой сборной РФ в товарищеском матче

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил удовлетворение качеством игры своих футболистов в товарищеском матче Betboom против Тринидада и Тобаго, о чем сообщил журналистам.
Во вторник в Калининграде российская сборная одержала победу над командой Тринидада и Тобаго со счетом 3:0.
«Сегодня доволен абсолютно всем. Если только придраться — это к реализации. Счет 5:0 или 6:0 никого бы не удивил, моменты были у многих», — сказал Карпин.
Наставник также оценил игру полузащитника калининградской «Балтики» Максима Петрова, вышедшего на замену: «У него было три игры, когда он выходил, и за это время возникли три точных момента. То, что он успевает создавать такие моменты, уже хорошо. Возможно, он волнуется и не совсем адаптируется. Главное — как он выходит и играет, нужно продолжать в том же духе», — отметил Карпин.
Валерий Карпин
Дерек Кинг
Мингиян Бевеев
7′
Александр Сильянов
15′
Алексей Батраков
60′
2
Евгений Морозов
24
Александр Сильянов
27
Иван Обляков
23
Антон Митрюшкин
46′
16
Денис Адамов
30
Илья Вахания
46′
4
Данил Круговой
7
Алексей Батраков
76′
6
Дмитрий Баринов
20
Лечи Садулаев
66′
21
Антон Миранчук
22
Мингиян Бевеев
81′
26
Кирилл Данилов
28
Никита Кривцов
45′
66′
29
Максим Петров
59
Алексей Миранчук
75′
19
Амир Ибрагимов
13
Иван Сергеев
75′
9
Георгий Мелкадзе
17
Джастин Гарсия
18
Андре Ремперсад
20
Кайхим Томас
7
Райан Телфер
8
Дэниэл Филлипс
45′
22
Дензил Смит
74′
1
Джабари Брайс
6
Андре Рэймонд
61′
23
Ноуа Паудер
6
Энтони Херберт
57′
74′
11
Джуда Гарсия
18
Джесси Хан
74′
12
Али Казим Нахид
13
Реон Мур
87′
9
Даниэль Давид
17
Мишель Пун-Анжерон
87′
13
Джахейм Фаустин
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти