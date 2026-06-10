Бразильские футболистки получили 8 красных карточек в игре с США

На 77‑й минуте на поле вспыхнула потасовка, после которой главный тренер Артур Хосе Рибас Элиас и несколько членов его штаба получили красные карточки.
В добавленное время красную карточку получила нападающая Биа Занератто.
Защитница Тарсиане была удалена за удар соперницы локтем.
После финального свистка главный арбитр Паола Себольяда дополнительно предъявила красные карточки футболисткам Людмиле и Керолин Ферраз. В общей сложности игроки и тренеры сборной Бразилии получили восемь красных карточек.
6 июня сборная Бразилии одержала победу над командой США в Сан‑Паулусо счетом 2:1.