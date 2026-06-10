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Радимов назвал имя лидера нынешней сборной России

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился впечатлениями от последних товарищеских матчей национальной команды. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

За последние две недели сборная России провела три товарищеских матча: против Египта (0:1), Буркина-Фасо (3:0) и Тринидада и Тобаго (3:0).

«Новички есть, они появляются. Лидеры — молодые ребята. Батраков уже стал лидером этой сборной. Это тоже нравится. Если у нас будет возможность вернуться на международные турниры, то в команде есть люди, которые могут сыграть на высочайшем уровне, поэтому интерес к Алексею со стороны европейских клубов меня не удивляет.

Мотивация, которую ищут ребята, а Валерий Карпин им ее достает, — это сложная история. Когда четыре года играешь, по сути, только для зрителей и не можешь смотреть турнирную таблицу, потому что там нет очков… Глобально эти матчи показывают как наши недостатки, а в матче с Египтом их было предостаточно, так и хорошие атакующие действия. Когда соперник многое позволяет, мы предстаем во всей красе», — сказал Радимов.

Батраков отыграл 60 минут в матче против сборной Египта и 75 минут в игре против команды Тринидада и Тобаго. Во второй встрече он отметился забитым мячом, который стал для него четвертым в составе национальной команды.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.

Ожидается, что следующие матчи сборная России проведет в сентябре.

Россия
3:0
Первый тайм: 2:0
Тринидад и Тобаго
Футбол, Товарищеские матчи,
9.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Ростех Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Дерек Кинг
Голы
Россия
Мингиян Бевеев
7′
Александр Сильянов
15′
Алексей Батраков
60′
Составы команд
Россия
2
Евгений Морозов
24
Александр Сильянов
27
Иван Обляков
23
Антон Митрюшкин
46′
16
Денис Адамов
30
Илья Вахания
46′
4
Данил Круговой
7
Алексей Батраков
76′
6
Дмитрий Баринов
20
Лечи Садулаев
66′
21
Антон Миранчук
22
Мингиян Бевеев
81′
26
Кирилл Данилов
28
Никита Кривцов
45′
66′
29
Максим Петров
59
Алексей Миранчук
75′
19
Амир Ибрагимов
13
Иван Сергеев
75′
9
Георгий Мелкадзе
Тринидад и Тобаго
17
Джастин Гарсия
18
Андре Ремперсад
20
Кайхим Томас
7
Райан Телфер
8
Дэниэл Филлипс
45′
22
Дензил Смит
74′
1
Джабари Брайс
6
Андре Рэймонд
61′
23
Ноуа Паудер
6
Энтони Херберт
57′
74′
11
Джуда Гарсия
18
Джесси Хан
74′
12
Али Казим Нахид
13
Реон Мур
87′
9
Даниэль Давид
17
Мишель Пун-Анжерон
87′
13
Джахейм Фаустин
Статистика
Россия
Тринидад и Тобаго
Желтые карточки
1
2
Голевые моменты
1
2
Удары (всего)
21
7
Удары в створ
10
1
Угловые
10
2
Фолы
19
10
Офсайды
1
1
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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