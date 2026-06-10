Радимов назвал имя лидера нынешней сборной России

«Новички есть, они появляются. Лидеры — молодые ребята. Батраков уже стал лидером этой сборной. Это тоже нравится. Если у нас будет возможность вернуться на международные турниры, то в команде есть люди, которые могут сыграть на высочайшем уровне, поэтому интерес к Алексею со стороны европейских клубов меня не удивляет.



Мотивация, которую ищут ребята, а Валерий Карпин им ее достает, — это сложная история. Когда четыре года играешь, по сути, только для зрителей и не можешь смотреть турнирную таблицу, потому что там нет очков… Глобально эти матчи показывают как наши недостатки, а в матче с Египтом их было предостаточно, так и хорошие атакующие действия. Когда соперник многое позволяет, мы предстаем во всей красе», — сказал Радимов.