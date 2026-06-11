Сборная России по футболу поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с 36-го на 35-е место. Во время последней международной паузы команда Валерия Карпина провела товарищеские матчи против сборных Египта (0:1), Буркина-Фасо (3:0) и Тринидада и Тобаго (3:0). По итогам этих игр российская сборная набрала четыре рейтинговых балла — теперь в ее активе 1529,60 балла. Этот результат позволил России опередить Польшу (1526,18).
Лидером рейтинга стала сборная Аргентины (1877,27), которая обошла Францию (1870,70) и Испанию (1874,71). В пятерке сильнейших сборных мира также находятся Англия (1828,02) и Португалия (1767,85). Сборная Марокко (1755,10) продолжает свое движение вверх и теперь располагается на седьмой строчке.
Рейтинг сборных ФИФА от 11 июня:
- Аргентина — 1877,27
- Испания — 1874,71
- Франция — 1870,70
- Англия — 1828,02
- Португалия — 1767,85
- Бразилия — 1765,86
- Марокко — 1755,10
- Нидерланды — 1753,57
- Бельгия — 1742,24
- Германия — 1735,77
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи. На момент отстранения российская команда занимала в рейтинге ФИФА 35-е место.
Валерий Карпин
Дерек Кинг
Мингиян Бевеев
7′
Александр Сильянов
15′
Алексей Батраков
60′
2
Евгений Морозов
24
Александр Сильянов
27
Иван Обляков
23
Антон Митрюшкин
46′
16
Денис Адамов
30
Илья Вахания
46′
4
Данил Круговой
7
Алексей Батраков
76′
6
Дмитрий Баринов
20
Лечи Садулаев
66′
21
Антон Миранчук
22
Мингиян Бевеев
81′
26
Кирилл Данилов
28
Никита Кривцов
45′
66′
29
Максим Петров
59
Алексей Миранчук
75′
19
Амир Ибрагимов
13
Иван Сергеев
75′
9
Георгий Мелкадзе
17
Джастин Гарсия
18
Андре Ремперсад
20
Кайхим Томас
7
Райан Телфер
8
Дэниэл Филлипс
45′
22
Дензил Смит
74′
1
Джабари Брайс
6
Андре Рэймонд
61′
23
Ноуа Паудер
6
Энтони Херберт
57′
74′
11
Джуда Гарсия
18
Джесси Хан
74′
12
Али Казим Нахид
13
Реон Мур
87′
9
Даниэль Давид
17
Мишель Пун-Анжерон
87′
13
Джахейм Фаустин
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти