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Мората призвал поддерживать Ламина Ямаля

Нападающий сборной Испании считает, что общество должно бережнее относиться к 18-летнему футболисту «Барселоны».

Источник: AP 2024

Нападающий «Комо» и сборной Испании Альваро Мората высказался о потенциале вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. Его слова приводит As.

Мората отметил, что предел возможностей молодого футболиста может знать только сам Ямаль. По словам форварда, важнее не обсуждать потолок игрока, а понять, готово ли футбольное окружение правильно воспринимать его успехи и ошибки.

«Об этом знает только он. Я думаю, дело не в том, где его потолок, а в том, были ли мы готовы увидеть кого-то вроде него в 18 лет», — сказал Мората.

Нападающий напомнил, что Ямаль уже ярко проявлял себя на крупных турнирах, включая чемпионат Европы и матчи Лиги чемпионов, несмотря на юный возраст.

«Вопрос в том, готовы ли мы заботиться о нем и понимать его, потому что все, что он делает, подлежит обсуждению. Что, черт возьми, делали в свои 18 лет те, кто критикует Ламина?» — заявил Мората.

Форвард добавил, что хотел бы увидеть Ямаля лучшим игроком чемпионата мира и признался, что в таком случае тоже испытывал бы гордость за его успех.

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