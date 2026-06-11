Мората призвал поддерживать Ламина Ямаля

Нападающий «Комо» и сборной Испании Альваро Мората высказался о потенциале вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. Его слова приводит As.
Мората отметил, что предел возможностей молодого футболиста может знать только сам Ямаль. По словам форварда, важнее не обсуждать потолок игрока, а понять, готово ли футбольное окружение правильно воспринимать его успехи и ошибки.
«Об этом знает только он. Я думаю, дело не в том, где его потолок, а в том, были ли мы готовы увидеть кого-то вроде него в 18 лет», — сказал Мората.
Нападающий напомнил, что Ямаль уже ярко проявлял себя на крупных турнирах, включая чемпионат Европы и матчи Лиги чемпионов, несмотря на юный возраст.
«Вопрос в том, готовы ли мы заботиться о нем и понимать его, потому что все, что он делает, подлежит обсуждению. Что, черт возьми, делали в свои 18 лет те, кто критикует Ламина?» — заявил Мората.
Форвард добавил, что хотел бы увидеть Ямаля лучшим игроком чемпионата мира и признался, что в таком случае тоже испытывал бы гордость за его успех.