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СМИ: Тренер Мартинес уйдет из сборной Португалии после ЧМ-2026

Специалист решил не продлевать соглашение.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Роберто Мартинес завершит работу на посту главного тренера сборной Португалии после чемпионата мира 2026 года, сообщает talkSPORT.

По данным источника, специалист решил не продлевать соглашение, срок которого истекает в июле 2026 года. Мартинес покинет национальную команду вне зависимости от того, как Португалия выступит на ЧМ-2026. Тренер допускает возвращение к работе в Англии, а также рассматривает вариант с другой сборной.

52-летний испанский специалист возглавляет сборную Португалии с 2023 года. До этого он с 2016 по 2022 год тренировал национальную команду Бельгии. В английском футболе Мартинес известен по работе с «Эвертоном», «Уиган Атлетик» и «Суонси Сити».

На групповом этапе чемпионата мира 2026 года сборная Португалии встретится с ДР Конго 17 июня, Узбекистаном 23 июня и Колумбией 28 июня.