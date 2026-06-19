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Талалаев объяснил пользу лимита на примере сборной Италии

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «Чемпионату» прокомментировал невыход сборной Италии на третий подряд чемпионат мира.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В решающем стыковом матче европейского отбора итальянцы уступили сборной Боснии и Герцеговине (1:1, пен. 1:4). Последний раз «скуадра адзурра» играла на ЧМ-2014 в Бразилии, где не сумела выйти из группы с Англией, Уругваем и Коста-Рикой.

«На мой взгляд, все закономерно. Пропала взаимосвязь в футбольной вертикали между сборными, отсутствует единая система подготовки. В командах часто меняются тренеры, и каждый приходит со своими взглядами. Меньше влияния федерации на работу сборной. Это и приводит к упадку. Нам поставили в Коверчано запись дубля “Фиорентины”. Команда — чемпион Италии среди молодежи, а в составе — четыре итальянца. Остальные — шведы, африканцы… Всем нравится игра “Комо”, но у них вообще один итальянец в стартовом составе выходит! 200 млн на легионеров потратили — они и задают тон. И это клуб, который недавно вышел из Серии B, а представляете, какая конкуренция выше?

Я понимаю, что лимит — это не очень хорошо. Но он хотя бы позволяет нашим, российским футболистам набирать определенное количество практики. Помню, как боролись с лимитом в Первой лиге, когда обязали двух молодых россиян выпускать на поле. Но как минимум по одному из них доросли до определённого уровня. Звезды — Кисляк, Батраков, Агкацев или наш Беликов — сами вырастут, а остальным это искусственное ограничение хотя бы дает игровое время. Думаю, итальянцы тоже постепенно к этому придут», — сказал Талалаев.

В новом сезоне в РПЛ будет действовать новый лимит, позволяющий включать в заявку на сезон не более 12 легионеров и одновременно выпускать на поле не более семи иностранных игроков. В прошлом сезоне в РПЛ будет действовать лимит по формуле «13+8».

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.

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