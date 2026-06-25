ФИФА исключила одну из стран из турниров под своей эгидой

Согласно письму генерального секретаря ФИФА Маттиаса Графстрема, адресованному главе ANFA Кирану Раю, причиной санкций стало «вопиющее нарушение» устава со стороны Национального спортивного совета (NSC). В основе конфликта — неурегулированные разногласия между ANFA и NSC касательно избирательного процесса в футбольной ассоциации, а также вмешательство третьих лиц в проведение выборов.
В результате приостановки ANFA утрачивает все привилегии члена ФИФА: ассоциация и ее представители не смогут участвовать в программах развития, обучающих курсах и тренировочных мероприятиях как ФИФА, так и Азиатской футбольной конфедерации (AFC).
Для восстановления членства ФИФА обозначила два обязательных условия. Первое — полностью и безоговорочно аннулировать решение NSC от 25 марта, которым на три месяца была приостановлена работа исполнительного комитета ANFA. Совет обвинил комитет в проведении выборов без согласования со спортивной организацией, а также в том, что директивы международных структур ставились выше национального законодательства. Второе условие — предоставить ANFA возможность завершить уже запущенный избирательный процесс в строгом соответствии с собственным уставом.
Копия письма направлена в Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC). В документе особо отмечено, что действующий запрет сохранится «до дальнейшего уведомления». О принятом решении ФИФА также официально уведомила всех своих членов.