ФИФА исключила одну из стран из турниров под своей эгидой

Для восстановления членства ФИФА обозначила два обязательных условия. Первое — полностью и безоговорочно аннулировать решение NSC от 25 марта, которым на три месяца была приостановлена работа исполнительного комитета ANFA. Совет обвинил комитет в проведении выборов без согласования со спортивной организацией, а также в том, что директивы международных структур ставились выше национального законодательства. Второе условие — предоставить ANFA возможность завершить уже запущенный избирательный процесс в строгом соответствии с собственным уставом.