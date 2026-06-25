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ФИФА исключила одну из стран из турниров под своей эгидой

ФИФА приостановила членство Всенепальской футбольной ассоциации (ANFA), лишив сборную Непала и местные клубы права выступать на международных турнирах. Об этом проинформировала газета The Himalayan Times.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Согласно письму генерального секретаря ФИФА Маттиаса Графстрема, адресованному главе ANFA Кирану Раю, причиной санкций стало «вопиющее нарушение» устава со стороны Национального спортивного совета (NSC). В основе конфликта — неурегулированные разногласия между ANFA и NSC касательно избирательного процесса в футбольной ассоциации, а также вмешательство третьих лиц в проведение выборов.

В результате приостановки ANFA утрачивает все привилегии члена ФИФА: ассоциация и ее представители не смогут участвовать в программах развития, обучающих курсах и тренировочных мероприятиях как ФИФА, так и Азиатской футбольной конфедерации (AFC).

Для восстановления членства ФИФА обозначила два обязательных условия. Первое — полностью и безоговорочно аннулировать решение NSC от 25 марта, которым на три месяца была приостановлена работа исполнительного комитета ANFA. Совет обвинил комитет в проведении выборов без согласования со спортивной организацией, а также в том, что директивы международных структур ставились выше национального законодательства. Второе условие — предоставить ANFA возможность завершить уже запущенный избирательный процесс в строгом соответствии с собственным уставом.

Копия письма направлена в Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC). В документе особо отмечено, что действующий запрет сохранится «до дальнейшего уведомления». О принятом решении ФИФА также официально уведомила всех своих членов.