ФИФА и УЕФА ведут переговоры о возвращении России в международный футбол

Митрофанов отметил, что в игровых видах спорта оспорить отстранение значительно труднее.
«В игровых видах спорта это действительно сложнее, — сказал он. — РФС подавал иск в CAS еще в 2022 году. Возможно, это было сделано даже слишком рано. Тем не менее мы рассматриваем и такой путь возвращения в международные соревнования как возможный, но, наверное, не самый эффективный. Мы понимаем, что решение в любом случае будет политическим. Что касается методов, то сейчас мы идем по пути переговоров — переговоров между нами, УЕФА и ФИФА».
Генсек РФС также сообщил о позиции ФИФА.
«Мы знаем позицию ФИФА, которая считает необходимым как можно быстрее восстановить допуск России к международным соревнованиям, — добавил он. — При этом понимаем, что на руководство УЕФА оказывается серьезное политическое давление со стороны ряда европейских стран. Тем не менее руководство УЕФА также ведет работу по этому вопросу и заинтересовано в возвращении России в международные соревнования».
Ранее президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко в интервью «РБК Спорт» указывал на сложности оспаривания отстранения в игровых видах спорта. ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех международных турниров в феврале 2022 года.
В феврале 2026 года президент ФИФА Джанни Инфантино выступил за возвращение России на международную арену, отметив, что отстранение «породило еще больше разочарования и ненависти». Президент УЕФА Александер Чеферин также ранее высказывался против отстранения российских команд из-за конфликта на Украине: «Российские команды отстранены, кажется, уже три с половиной года. Война прекратилась? Нет!» Он указал на сильное политическое давление по данному вопросу и подчеркивал, что окончательное возвращение России возможно только после завершения конфликта на Украине.
Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре рекомендовал снять все ограничения на участие россиян в юношеских турнирах.