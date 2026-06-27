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ФИФА и УЕФА ведут переговоры о возвращении России в международный футбол

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью «РБК Спорт» заявил, что организация изучает возможность обжалования отстранения российских команд от международных турниров в Спортивном арбитражном суде (CAS). По его словам, CAS с октября 2025 года начал выносить решения в пользу России по вопросам допуска к соревнованиям.

Источник: РИА "Новости"

Митрофанов отметил, что в игровых видах спорта оспорить отстранение значительно труднее.

«В игровых видах спорта это действительно сложнее, — сказал он. — РФС подавал иск в CAS еще в 2022 году. Возможно, это было сделано даже слишком рано. Тем не менее мы рассматриваем и такой путь возвращения в международные соревнования как возможный, но, наверное, не самый эффективный. Мы понимаем, что решение в любом случае будет политическим. Что касается методов, то сейчас мы идем по пути переговоров — переговоров между нами, УЕФА и ФИФА».

Генсек РФС также сообщил о позиции ФИФА.

«Мы знаем позицию ФИФА, которая считает необходимым как можно быстрее восстановить допуск России к международным соревнованиям, — добавил он. — При этом понимаем, что на руководство УЕФА оказывается серьезное политическое давление со стороны ряда европейских стран. Тем не менее руководство УЕФА также ведет работу по этому вопросу и заинтересовано в возвращении России в международные соревнования».

Ранее президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко в интервью «РБК Спорт» указывал на сложности оспаривания отстранения в игровых видах спорта. ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех международных турниров в феврале 2022 года.

В феврале 2026 года президент ФИФА Джанни Инфантино выступил за возвращение России на международную арену, отметив, что отстранение «породило еще больше разочарования и ненависти». Президент УЕФА Александер Чеферин также ранее высказывался против отстранения российских команд из-за конфликта на Украине: «Российские команды отстранены, кажется, уже три с половиной года. Война прекратилась? Нет!» Он указал на сильное политическое давление по данному вопросу и подчеркивал, что окончательное возвращение России возможно только после завершения конфликта на Украине.

Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре рекомендовал снять все ограничения на участие россиян в юношеских турнирах.

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