ФИФА и УЕФА ведут переговоры о возвращении России в международный футбол

«В игровых видах спорта это действительно сложнее, — сказал он. — РФС подавал иск в CAS еще в 2022 году. Возможно, это было сделано даже слишком рано. Тем не менее мы рассматриваем и такой путь возвращения в международные соревнования как возможный, но, наверное, не самый эффективный. Мы понимаем, что решение в любом случае будет политическим. Что касается методов, то сейчас мы идем по пути переговоров — переговоров между нами, УЕФА и ФИФА».