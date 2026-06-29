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В Чехии расстались с главным тренером после вылета с ЧМ-2026

Мирослав Коубек ушел с поста главного тренера после того, как Чехия не преодолела групповой этап.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Мирослав Коубек покинул пост главного тренера сборной Чехии. Об этом стало известно в понедельник, 29 июня.

Футбольная ассоциация Чехии (FACR) объявила, что решение о расставании со специалистом принято по взаимному согласию сторон.

Под руководством Коубека сборная Чехии неудачно выступила на чемпионате мира — команда заняла последнее место в группе A и не смогла выйти в 1/16 финала турнира, который проходит в Северной Америке.

Председатель FACR Давид Трунда поблагодарил Коубека за работу, отметив, что тренер осуществил мечту чешских болельщиков, выведя национальную команду на ЧМ-2026.

Сам Коубек заявил, что одной из причин его ухода стала критика со стороны СМИ после провального выступления сборной на турнире.