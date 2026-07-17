Соболев объяснил, почему его не вызывают в сборную России

Свой последний матч за национальную команду 29-летний нападающий провел в ноябре 2023 года против сборной Кубы (8:0). В той встрече Соболев отметился забитым мячом и голевой передачей.
«Первое время в “Зените” я не лучшую игру показывал. А потом, у нас же говорят, что в сборную вызывают футболистов до 30 лет. Если в ближайшее время официальных матчей не будет, может, и правильнее приглашать более молодых ребят, 25−26 лет.
Заморачиваюсь ли я по этому поводу? Вообще не переживаю. Конечно, хочется сыграть. Сборная есть сборная. Но лучше дать дорогу молодым, чтобы они почувствовали, что такое национальная команда, и, когда нас допустят до официальных турниров, были к этому готовы, — сказал Соболев.
Всего на счету Соболева 14 матчей за сборную России, в которых он забил шесть мячей и отдал три голевые передачи. Он защищал цвета национальной команды на Евро-2020.
В минувшем сезоне Соболев провел за «Зенит» 38 матчей, в которых забил 13 голов, став лучшим бомбардиром команды.
«Зенит» откроет новый сезон в субботу, 18 июля, в Нижнем Новгороде матчем за Суперкубок России против «Спартака». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.