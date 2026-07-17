Соболев объяснил, почему его не вызывают в сборную России

«Первое время в “Зените” я не лучшую игру показывал. А потом, у нас же говорят, что в сборную вызывают футболистов до 30 лет. Если в ближайшее время официальных матчей не будет, может, и правильнее приглашать более молодых ребят, 25−26 лет.



Заморачиваюсь ли я по этому поводу? Вообще не переживаю. Конечно, хочется сыграть. Сборная есть сборная. Но лучше дать дорогу молодым, чтобы они почувствовали, что такое национальная команда, и, когда нас допустят до официальных турниров, были к этому готовы, — сказал Соболев.