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Смолов посоветовал Ибрагимову выбрать сборную Англии

Бывший нападающий считает, что выступление за английскую национальную команду не будет предательством.

Источник: РИА "Новости"

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов высказался о будущем полузащитника «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова, который имеет право выступать за несколько национальных команд.

«Если он будет прогрессировать и будет достоин вызова в сборную Англии, то я бы посоветовал ему играть за Англию. Это ни в коем случае не должно рассматриваться под углом предательства или неуважения к своей исторической родине», — сказал Смолов.

По словам экс-форварда, вызов в сборную России остается большой честью для молодых игроков, однако возможность представлять одну из сильнейших национальных команд мира является уникальным спортивным шансом.