Бывший нападающий сборной России Федор Смолов высказался о будущем полузащитника «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова, который имеет право выступать за несколько национальных команд.
«Если он будет прогрессировать и будет достоин вызова в сборную Англии, то я бы посоветовал ему играть за Англию. Это ни в коем случае не должно рассматриваться под углом предательства или неуважения к своей исторической родине», — сказал Смолов.
По словам экс-форварда, вызов в сборную России остается большой честью для молодых игроков, однако возможность представлять одну из сильнейших национальных команд мира является уникальным спортивным шансом.