Сборная Японии сменит тренера после Кубка Азии в 2027 году

Кубок Азии пройдет в Саудовской Аравии с 7 января по 5 февраля 2027 года. После турнира Мориясу покинет пост главного тренера, а на его место придет наставник молодежной сборной Японии Го Оива.
Отмечается, что Оива будет совмещать работу главным тренером в двух национальных командах — основной и молодежной. Он будет готовить японских футболистов к Олимпиаде-2028 и ЧМ-2030.
Мориясу возглавлял сборную Японии с августа 2018 года. Под его руководством команда провела 108 матчей, в которых одержала 74 победы при 15 ничьих и 19 поражениях. В 2019 году Мориясу вывел сборную Японии в финал Кубка Азии, где его команда уступила сборной Катара (1:3).
На ЧМ-2026 сборная Японии дошла до 1/16 финала, где уступила сборной Бразилии (1:2).
На групповом этапе Кубка Азии сборная Японии сыграет с Индонезией (11 января), Таиландом (16 января) и Катаром (20 января).