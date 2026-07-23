Сборная Японии сменит тренера после Кубка Азии в 2027 году

Мориясу возглавлял сборную Японии с августа 2018 года. Под его руководством команда провела 108 матчей, в которых одержала 74 победы при 15 ничьих и 19 поражениях. В 2019 году Мориясу вывел сборную Японии в финал Кубка Азии, где его команда уступила сборной Катара (1:3).