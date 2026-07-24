Клопп назвал два случая, в которых он уйдет из сборной Германии

«В тот день, когда вы больше не захотите видеть меня, я уйду — без какой-либо компенсации. Если завтра вы скажете, что я никуда не гожусь, я уйду. Но так должен считать не один человек — это должно быть общее мнение. Если DFB скажет, что я не справляюсь, я уйду.



Если же вы начнете вести себя неподобающим образом и не оставите мою семью в покое, я тоже уйду. Критикуйте меня, если что-то не работает. Я готов работать над ошибками. Все должно касаться только футбола и моей работы. У Юргена Клоппа не будет никакой карьеры после работы в сборной. В идеале это станет вершиной моей тренерской карьеры», — сказал Клопп.