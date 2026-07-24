Клопп назвал два случая, в которых он уйдет из сборной Германии

О назначении Клоппа на пост главного тренера сборной Германии Немецкий футбольный союз (DFB) объявил сегодня, 24 июля. Контракт 59-летнего специалиста рассчитан на четыре года — до окончания ЧМ-2030.
«В тот день, когда вы больше не захотите видеть меня, я уйду — без какой-либо компенсации. Если завтра вы скажете, что я никуда не гожусь, я уйду. Но так должен считать не один человек — это должно быть общее мнение. Если DFB скажет, что я не справляюсь, я уйду.
Если же вы начнете вести себя неподобающим образом и не оставите мою семью в покое, я тоже уйду. Критикуйте меня, если что-то не работает. Я готов работать над ошибками. Все должно касаться только футбола и моей работы. У Юргена Клоппа не будет никакой карьеры после работы в сборной. В идеале это станет вершиной моей тренерской карьеры», — сказал Клопп.
На ЧМ-2026 сборная Германии в 1/16 финала сенсационно уступила сборной Парагвая (1:1, пен. 3:4). Спустя несколько дней в отставку был отправлен главный тренер команды Юлиан Нагельсманн, который работал с ней с сентября 2023 года.
Первый матч под руководством Клоппа сборная Германии проведет 24 сентября в Лиге наций на выезде против сборной Нидерландов.