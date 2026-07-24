Буффон отклонил предложение Мальдини о работе в сборной Италии

Буффон ранее уже занимал пост главы делегации сборной Италии, однако покинул его после поражения от Боснии и Герцеговины в стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2026 года. Тогда вместе с ним в отставку ушли главный тренер Дженнаро Гаттузо и президент FIGC Габриэле Гравина.