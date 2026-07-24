Буффон отклонил предложение Мальдини о работе в сборной Италии

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, недавно назначенный технический директор Итальянской федерации футбола (FIGC) Паоло Мальдини хотел видеть Буффона в структуре Club Italia — организации, которая координирует работу всех национальных сборных страны. Предполагалось, что экс-голкипер будет выполнять одну из ключевых управленческих ролей и активно участвовать в работе с командами.
Буффон ранее уже занимал пост главы делегации сборной Италии, однако покинул его после поражения от Боснии и Герцеговины в стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2026 года. Тогда вместе с ним в отставку ушли главный тренер Дженнаро Гаттузо и президент FIGC Габриэле Гравина.
По данным источника, Буффон всерьез рассматривал предложение Мальдини, однако в итоге решил отказаться. Бывший голкипер считает, что сейчас не готов возвращаться к работе в итальянском футболе. Руководство FIGC продолжает поиски нового главного тренера национальной команды. Ранее сообщалось, что возглавить сборную отказались Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти, а одним из основных кандидатов теперь считается Андреа Пирло.
Буффону 48 лет, и он является рекордсменом сборной Италии по числу матчей (176). В составе национальной команды Буффон выигрывал чемпионат мира (2006) и становился серебряным призером чемпионата Европы (2012). Он занимал должность главы делегации сборной с 2023 года.