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Буффон отклонил предложение Мальдини о работе в сборной Италии

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон отклонил предложение вернуться к работе в национальной команде.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, недавно назначенный технический директор Итальянской федерации футбола (FIGC) Паоло Мальдини хотел видеть Буффона в структуре Club Italia — организации, которая координирует работу всех национальных сборных страны. Предполагалось, что экс-голкипер будет выполнять одну из ключевых управленческих ролей и активно участвовать в работе с командами.

Буффон ранее уже занимал пост главы делегации сборной Италии, однако покинул его после поражения от Боснии и Герцеговины в стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2026 года. Тогда вместе с ним в отставку ушли главный тренер Дженнаро Гаттузо и президент FIGC Габриэле Гравина.

По данным источника, Буффон всерьез рассматривал предложение Мальдини, однако в итоге решил отказаться. Бывший голкипер считает, что сейчас не готов возвращаться к работе в итальянском футболе. Руководство FIGC продолжает поиски нового главного тренера национальной команды. Ранее сообщалось, что возглавить сборную отказались Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти, а одним из основных кандидатов теперь считается Андреа Пирло.

Буффону 48 лет, и он является рекордсменом сборной Италии по числу матчей (176). В составе национальной команды Буффон выигрывал чемпионат мира (2006) и становился серебряным призером чемпионата Европы (2012). Он занимал должность главы делегации сборной с 2023 года.