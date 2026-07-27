«Все из-за денег». Дарья Карпина высказалась о женах футболистов

Просто у нас так получилось, что в информационном пространстве говорят и внимание обращают только на какие-то громкие разводы. Хотя они есть везде — не только у футболистов. Они есть у врачей, у юристов, у депутатов, у грузчиков. Громко разводиться со скандалами — это, наверное, умеют все и делают 90 процентов. Но пишут только про футболистов! Опять же, потому что завязаны другие суммы, понятно. И помимо денег, конечно, это медийка — футболисты на слуху. Причем есть те, которые не очень известны, разводятся тоже будьте-нате, но про них никто ничего не пишет, потому что неинтересно. У нас же надо, чтобы это все кликалось и читалось. Соответственно, написали про громкие разводы пяти семей за последние 15 лет — и люди думают, что это у всех так. А то, что у нас в каждом клубе по 30 футболистов, больше половины женаты и все у них нормально — это никому не интересно. Есть те, у кого и детей много, и живут уже по 20 лет, с юности — это неинтересно, — сказала Дарья.