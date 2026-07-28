Магомед Адиев вновь может возглавить сборную Казахстана

49-летний Магомед Адиев рассматривается среди претендентов на должность главного тренера национальной команды, сообщает ASnews.kz. Помимо Адиева, казахстанская федерация изучает кандидатуры, например, Григория Бабаяна и Кайрата Нурдаулетова. Сам Адиев опровергает слухи о своем возвращении в сборную Казахстана.
«Не знаю, откуда эти разговоры взялись. Со мной никто не связывался», — передает слова российского специалиста Telegram-канал «Театр абсурда».
Магомед Адиев уже возглавлял сборную Казахстана с 2022-го по 2024 год. Под его руководством команда выиграла свою группу в дивизионе C Лиги наций и впервые в истории вышла в стыковые матчи отбора на чемпионат Европы.
Последним клубом российского тренера был белорусский «МЛ Витебск», который он покинул 16 июня. До этого Адиев работал в «Анжи», «Чайке», «Ахмате», «Химках», «Крыльях Советов» и других командах.
Сборная Казахстана в настоящее время находится в поиске нового главного тренера. Предыдущий специалист Талгат Байсуфинов покинул должность спустя несколько месяцев работы.