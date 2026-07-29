Сборная Франции изменила логотип после назначения Зидана

Зидан сменил на этом посту Дидье Дешама, который возглавлял национальную команду с 2012 года и покинул ее после завершения чемпионата мира 2026 года. Под руководством Дешама французы выиграли чемпионат мира 2018 года, а также стали серебряными призерами мирового первенства 2022 года и чемпионата Европы 2016 года. В качестве игроков Дешам и Зидан вместе завоевали со сборной Франции титулы чемпионов мира 1998 года и Европы 2000 года.