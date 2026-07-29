Сборная Франции изменила логотип после назначения Зидана

Изменения приурочены к началу нового цикла в истории французского футбола после назначения Зинедина Зидана главным тренером мужской национальной команды. Как отмечается на официальном сайте FFF, предыдущая версия логотипа появилась в 2018 году после победы сборной Франции на чемпионате мира в России. Тогда на эмблему была добавлена вторая звезда, символизирующая второй мировой титул команды.
Основой нового дизайна стал переработанный галльский петух — исторический символ французского футбола. При создании эмблемы дизайнеры вдохновлялись логотипами федерации, использовавшимися в 1920-х годах. Кроме того, на ней появилось слово FRANCE, которое должно подчеркнуть статус национальных сборных страны.
28 июля Зидан был официально назначен новым главным тренером сборной Франции. Контракт с 54-летним специалистом рассчитан до окончания чемпионата мира 2030 года, а к работе он приступит 1 августа. Первый матч под руководством Зидана французская сборная проведет 25 сентября на выезде против Турции в стартовом туре группового этапа Лиги наций.
Зидан сменил на этом посту Дидье Дешама, который возглавлял национальную команду с 2012 года и покинул ее после завершения чемпионата мира 2026 года. Под руководством Дешама французы выиграли чемпионат мира 2018 года, а также стали серебряными призерами мирового первенства 2022 года и чемпионата Европы 2016 года. В качестве игроков Дешам и Зидан вместе завоевали со сборной Франции титулы чемпионов мира 1998 года и Европы 2000 года.