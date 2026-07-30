Манчини хочет выиграть с Италией несколько крупных турниров

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, что рассчитывает выиграть с национальной командой несколько крупных турниров, а также объяснил причины своего ухода из команды в 2023 году.
Во вторник Федерация футбола Италии (FIGC) официально объявила о возвращении 61-летнего специалиста на пост главного тренера. Манчини уже возглавлял сборную с 2018 по 2023 год, однако покинул ее из-за разногласий с занимавшим тогда пост президента FIGC Габриэле Гравиной.
"Хочу прояснить, что произошло три года назад. Возникла проблема в коммуникации между мной и президентом Гравиной. Если бы мы поговорили раньше, то, вероятно, решили бы ее. Мне очень жаль. Для меня национальная сборная всегда была очень важна. Для меня это как потерять любовь всей моей жизни. Это означает, что я ошибся и все, что было сделано до этого, не имело никакого значения. Судьба дала мне еще один шанс благодаря президенту Джованни Малаго, и я здесь, чтобы вернуть Италию туда, где ей и положено быть.
Я хочу выиграть со сборной крупный трофей, а может, даже два. А потом, если возможно, остаться в команде даже дольше, чем предусмотрено моим контрактом", — приводит слова Манчини Sky Sport Italia.
За время своей первой работы в сборной Манчини привел Италию к победе на чемпионате Европы, а также дважды завоевал бронзовые медали Лиги наций.
В последний раз итальянцы выступали в финальной части чемпионата мира в 2014 году. После этого команда трижды подряд не смогла преодолеть квалификацию на мировое первенство.