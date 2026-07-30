Манчини хочет выиграть с Италией несколько крупных турниров

"Хочу прояснить, что произошло три года назад. Возникла проблема в коммуникации между мной и президентом Гравиной. Если бы мы поговорили раньше, то, вероятно, решили бы ее. Мне очень жаль. Для меня национальная сборная всегда была очень важна. Для меня это как потерять любовь всей моей жизни. Это означает, что я ошибся и все, что было сделано до этого, не имело никакого значения. Судьба дала мне еще один шанс благодаря президенту Джованни Малаго, и я здесь, чтобы вернуть Италию туда, где ей и положено быть.